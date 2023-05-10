白喬茵看不下去為台南女童發聲 公布照片無法遏阻問題

台南女童走斑馬線遭輾斃事故引發社會大眾公憤，自身有2個孩子的高雄市議員白喬茵批台南市長黃偉哲的相關發言「是鄉民還是網友」。白喬茵說，公布照片完全無法阻止問題發生，地方政府該在行人遭撞前體察道路的不足，盡早開啟標線和號誌的規畫設計。

台南市8日發生3歲女童遭撞死亡車禍，市長黃偉哲昨日探望女童家屬，指稱研擬針對高風險駕駛公布照片、吊銷駕照。白喬茵批評，這種情緒性語言誰都會說，但除了哀悼逝去的生命，還是得回過頭來理性檢討問題。一個負責任的地方政府早該在行人遭撞之前就能體察道路的不足並儘早開啟標線和號誌的規畫設計。

「身為兩個小孩的媽媽，我總是對孩子未來的用路安全感到不放心」白喬茵強調，馬路飆仔和眼瞎的駕駛到處都有，一批肇事者學得教訓後，還會有下一批橫衝直撞的駕駛準備上路。

白喬茵指出，政府除消極宣導交通規則外，最根本的做法還是主動改善道路設計，她曾在議場討論日本人行道設置柵欄防止汽車誤闖的成效，希望市府思考，為什麼日本小朋友過馬路很安全、台灣小朋友過馬路卻很危險，甚至到國中還需要導護在校門口附近協助指揮保護學生安全。

此外，如果肇事路口有設置行人庇護島、行人保護時相、行穿線退縮或左轉引導線這些措施，是否情況會扭轉，除地方政府努力外，中央政府可以儘快針對考照制度做改進，讓每一個駕駛都知道該如何正確左右轉、停車再開，淘汰無正確駕駛能力的駕駛。

白喬茵呼籲，市長陳其邁好好盤點學區周邊道路，設置更多的行人庇護島、行穿線退縮、行人保護時相，讓高雄的用路安全有多一點正向的改變，也讓台灣盡早洗刷行人地獄的稱號。