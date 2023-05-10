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女慣竊發現三合院客廳插著鑰匙 侵入行竊被反鎖活逮

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
警方依竊盜未遂現行犯逮捕嫌犯沈姓女子。圖／讀者提供
警方依竊盜未遂現行犯逮捕嫌犯沈姓女子。圖／讀者提供

高雄沈姓女慣竊侵入美濃區一處三合院意圖行竊，才剛進門就被屋主的兒子透過遠端監控發現，屋主接獲兒子通知，立刻報案並趕回家，警方趕抵現場，一眼就認出沈女，大喊：「又是妳！」將她逮捕，訊後依竊盜罪送辦。

旗山分局今早表示，嫌犯沈姓女子（42歲）在旗山、美濃區有多次行竊紀錄，2個月前才因侵入民宅行竊紅包被逮捕，是分局的常客，大多數警員都認識她；沈女7日上午發現被害人劉姓女子住處三合院的客廳門上插著鑰匙，開門走進聯通的劉女房間，劉女的兒子透過遠端監控發現，立刻通知劉女。

警方說，劉女當時才剛外出購物不久，接到兒子電話得知有外人闖入家中，立刻報案並返家察看，當時沈姓女嫌還來不及偷竊物品，她看到劉女返家，想離開卻發現門被反鎖，情急之下破壞紗門要逃跑未果，隨後被趕來的警方攔下。

警方到場看到沈姓女嫌，大喊：「怎麼又是妳！」原來沈女已經多次犯案被捕，旗山分局警員多數都認得她。警方清點發現屋內財物未短少，沈女身上也沒有贓物，但警方仍依竊盜未遂現行犯將她逮捕，訊後將全案依竊盜罪移送法辦。

兒子 竊盜

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