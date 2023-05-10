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影／車門鎖好了嗎？柴山猴猛搖門把 民眾驚：要偷車嗎

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾拍下柴山獼猴猛搖車把手，提醒離開要把車門鎖好。讀者提供
民眾拍下柴山獼猴猛搖車把手，提醒離開要把車門鎖好。讀者提供

高雄許先生昨天到鼓山區爬山，在北壽山登山口停車場看到「群猴亂舞」的畫面，一群台灣獼猴在一輛車竄上竄下，開心戲耍，甚至還猛拉車門把手。這讓看到的民眾心頭一驚，離車時趕緊把車門鎖好：哇，不然下一步猴子就會偷開車了！

在高雄柴山附近，猴子逛超商、闖宿舍、搶食物已不是新聞，許先生說，「看到猴子想開車門還是頭一次！」這群猴子把車體當運動場，跳上跳下，玩得很開心，還會伸手去拉車把手，可能有看到人類都是這樣開車門，也想試試。

民眾反映，萬一車門沒鎖，真的被猴子開了，那車裡一定會是一場浩劫。也有人笑著說，猴子還不會發動車子、腳也不夠長，應該開不了，但萬一像電影情節，聰明到兩、三隻一起合作，也不是沒有可能...。總之，下車一定要鎖好車門，不然，就改開特斯拉等沒把手的車了。

猴子 台灣獼猴 特斯拉

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