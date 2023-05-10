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7天3次停電 陳其邁要台電檢討

聯合報／ 記者徐如宜王勇超古和純／高雄報導

高雄自5月2日起，7天內發生3次停電事故，引發民怨，高雄市長陳其邁昨要求台電檢討，落實配電路線總體檢。台電高雄區處允諾會持續強化配電線路維護檢測，加速汰換設備，預先排除弱點，提高電網韌性和可靠度，面臨天災雷雨考驗也能穩定供電。

停電頻傳，雖台電主管單位是經濟部，民怨往往由市府承受，陳其邁忍不住說重話「台電真的要檢討！」

高雄前鎮區夢時代翠亨北路、震東五街與鎮興路一帶，前晚7時許，無預警發生停電事故，約170盞路燈不亮，道路一片漆黑，經台電人員搶修，深夜11時30分路燈才放亮。翠亨北路居民說，前晚吃過晚餐後，發現住家外路燈突然整排熄滅，幸好屋內沒停電。

台電指出，前天晚上前鎮區停電原因是路燈地下線路故障，疑似孔內雨水造成短路。另外，5月2日晚間6時許，在鳳山區保泰路、善美路等路段，因為配電設備變壓器的套管插頭故障而停電，1607戶受影響；5月7日中午1時許，湖內區中山路、保生路因雷雨造成架空配電設備故障，害3914戶無電可用。

停電 台電 陳其邁

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