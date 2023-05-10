寒暑假課輔班少 特教生恐無人顧

高雄身障學童寒暑假面臨照顧資源不足困境，多名議員接獲家長陳情，抱怨暑假課輔班嚴重不足，雙薪家長難請假照顧，被迫辭職顧小孩，造成生計壓力，呼籲教育局出面統籌開班或結合社政資源，讓特教生寒暑假獲妥善照顧；教育局表示，1個月內邀集相關學校開會，了解各校困難並協助開班。

議員黃彥毓說，全市國小特教生6307人，但國小特教教師僅712人，嚴重不足，且依111學年第1學期身障生特教班寒假申請經費狀況，國中小開辦率僅2成多，教育局應統籌辦理，可採區域聯盟讓學校輪流開辦特教生寒暑期專班，減輕單一學校壓力，或與社福機構合作，協助家長解決照顧難題。

黃姓家長受訪時數度哽咽，她說，孩子患罕病有重度肢障及智能障礙，上小學後，讓人感覺「被當球踢」，社政機構說國小課後照顧是教育局和學校主管，學校推說沒人、沒補助就不開班。

朱姓家長說，她參觀幾所學校，發現連特殊教育學校暑期課後班也只開1個月，其他學校資源班或特教班受限於師資和經費，有的不開班，就算開了，還要學生各自分配天數輪流到校，孩子有特殊照顧需求，安親班根本不收，若為照顧孩子被迫離開職場，恐成為經濟弱勢家庭，身障兒家長連署爭取課輔平權，已有上百名家長加入，齊向教育局發聲。

教育局長謝文斌說，針對特教老師不足問題，正陸續增加人力，分年改善中；教育局也會協助開班，當家長後盾。