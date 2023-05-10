聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒暑假課輔班少 特教生恐無人顧

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄報導

高雄身障學童寒暑假面臨照顧資源不足困境，多名議員接獲家長陳情，抱怨暑假課輔班嚴重不足，雙薪家長難請假照顧，被迫辭職顧小孩，造成生計壓力，呼籲教育局出面統籌開班或結合社政資源，讓特教生寒暑假獲妥善照顧；教育局表示，1個月內邀集相關學校開會，了解各校困難並協助開班。

議員黃彥毓說，全市國小特教生6307人，但國小特教教師僅712人，嚴重不足，且依111學年第1學期身障生特教班寒假申請經費狀況，國中小開辦率僅2成多，教育局應統籌辦理，可採區域聯盟讓學校輪流開辦特教生寒暑期專班，減輕單一學校壓力，或與社福機構合作，協助家長解決照顧難題。

黃姓家長受訪時數度哽咽，她說，孩子患罕病有重度肢障及智能障礙，上小學後，讓人感覺「被當球踢」，社政機構說國小課後照顧是教育局和學校主管，學校推說沒人、沒補助就不開班。

朱姓家長說，她參觀幾所學校，發現連特殊教育學校暑期課後班也只開1個月，其他學校資源班或特教班受限於師資和經費，有的不開班，就算開了，還要學生各自分配天數輪流到校，孩子有特殊照顧需求，安親班根本不收，若為照顧孩子被迫離開職場，恐成為經濟弱勢家庭，身障兒家長連署爭取課輔平權，已有上百名家長加入，齊向教育局發聲。

教育局長謝文斌說，針對特教老師不足問題，正陸續增加人力，分年改善中；教育局也會協助開班，當家長後盾。

教育局 身障 議員

延伸閱讀

被公托排除在外？ 高雄身障兒家長爭取寒暑假課輔平權

跳水選手沒場地 高市：完工前協助移地訓練

「保送雄女卻不敢讀」議員籲通盤檢討小校整併政策

家長憂特教生寒暑假無人顧 高市議員籲教育局重視

相關新聞

高雄泳池封1年 選手陸上乾練跳水

高雄國際游泳池因整修封閉，高雄跳水隊選手已近一年沒有跳水場地可練習，只能在陸地受訓。市議員林智鴻接獲陳情，看到孩子身上繫...

莒光又缺物資 周五開出運補船

連江縣莒光鄉先前發生軍方缺肉問題，引發關注，如今民生補給物資仍未得到緩解，從4月18日後已3周無船班，在地商家及民眾頻喊...

寒暑假課輔班少 特教生恐無人顧

高雄身障學童寒暑假面臨照顧資源不足困境，多名議員接獲家長陳情，抱怨暑假課輔班嚴重不足，雙薪家長難請假照顧，被迫辭職顧小孩...

7天3次停電 陳其邁要台電檢討

高雄自5月2日起，7天內發生3次停電事故，引發民怨，高雄市長陳其邁昨要求台電檢討，落實配電路線總體檢。台電高雄區處允諾會...

獨／高雄藥品代理商疑跳票落跑 上游廠商、下游藥局損失慘重

高雄一間代理多家品牌藥品的生技公司疑似發生跳票，昨天有多家藥廠代表前往該公司查看，發現已經人去樓空，高雄也有多家藥局因為...

連德仁天皇也愛不釋手 製琴家蔡明助曼陀鈴手工精湛

首位獲得美國職業製琴大賽金獎的亞洲製琴家蔡明助，來自台灣，他全手工創作的樂器曼陀鈴，被國內外不少企業名主典藏，就連日本德...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦