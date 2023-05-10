高雄泳池封1年 選手陸上乾練跳水

高雄國際游泳池因整修封閉，高雄跳水隊選手已近一年沒有跳水場地可練習，只能在陸地受訓。市議員林智鴻接獲陳情，看到孩子身上繫繩讓教練拉著模擬跳水的克難畫面，直說「很心酸！是在拍武俠劇吊鋼絲嗎？」林要求市府改善。高市府解釋，因游泳池跳水台鋼筋數量與竣工圖不符，須變更設計，工程才延宕，完工前會研擬補助選手移地訓練費用。

林智鴻說，全台僅高雄、台中及台北有水深5公尺的公立跳水池，高雄國際游泳池去年4月底封閉整修，完工時間卻遙遙無期，沒場地可練習，教練及選手只能克難訓練，為準備即將到來的全國比賽，家長只好自掏腰包帶孩子去台中移地訓練。

泳界指出，體育署補助7千萬元改善國際游泳池設施，原訂去年11月完工，今年2月驗收，但3月會勘時說要變更部分設計，不知要拖到何時才能完工。

市府運動發展局運動設施科長倪亮傑說，因跳水台鋼筋數量與竣工圖不符須變更設計，仍須爭取800多萬元經費，預估工期還要6個月，本月會完成議價，廠商承諾可盡量配合縮短工期。

游泳教練指出，今年全運會在台南，原要商借高雄國際游泳池，這對高雄選手有利，但工程卻延宕。選手都很認真練習，跳水也是高雄的特色項目，但去年到現在都無法下水練習，對選手訓練非常不利。

中正國小體育組長呂學嘉說，跳水隊有高中、國中、國小成員，由專業教練訓練，因應國際游泳池整修，學校協助提供場地讓選手陸地訓練，教育局今天會到校瞭解學校、學生的需求，盡力提供協助。

家長反映，游泳池整修工程延宕，孩子無法得到最好的訓練，恐影響成績，市府應嚴格督工，即使面對無法掌控的狀況，也應有配套措施，不是讓選手、教練和家長「頭殼抱著燒（閩南語，不知所措之意」。運發局長侯尊堯允諾，在國際游泳池整修完工前，會研擬補助高雄選手移地訓練費用。