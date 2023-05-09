屏東鳳梨盛產 縣府布局國外通路估行銷2.5萬噸
屏東金鑽鳳梨正值盛產期，為推廣鳳梨，縣府推出「屏東鳳梨旺旺來」訂購專頁，並在布局國外通路，預計整個產期能行銷2.5萬噸以上的金鑽鳳梨。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，每年3月至5月是屏東金鑽鳳梨盛產時期，除了是屏東重要的水果，更是全台第一大產區，種植面積有3639公頃，年產量高達12萬噸以上；推出鳳梨訂購專頁，加上行銷策略，預計整個產期能行銷2.5萬噸以上的金鑽鳳梨。
農業處表示，屏東氣候與土壤適宜，加上農民長年投入農改技術，使得屏東金鑽鳳梨品質優良；今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩與全球經濟回溫，對鮮果的需求也日益增加，因此推出「屏東鳳梨旺旺來」訂購專頁，民眾只要動動手指金鑽鳳梨就能送到家中。
縣府指出，即日起至5月31日，民眾可以到屏安箱「屏東鳳梨旺旺來」訂購專頁購買，特價優惠每箱10公斤（約6至8支鳳梨）只要新台幣450元，每訂1箱，就會獲得1個抽獎序號，最大獎是冠軍鳳梨5箱和好運獎套裝1組。
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