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梅雨挹注高屏溪川流量翻倍 陳其邁：雨下對地方了

中央社／ 高雄9日電
高雄市長陳其邁表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。聯合報系記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。聯合報系記者徐如宜／攝影

受梅雨鋒面挹注，高屏溪、甲仙攔河堰川流量都有進帳，高雄市長陳其邁說，「這次雨下對地方了」，集水區都有進帳，高屏溪今早川流量10.9cms（立方公尺/秒），已提升1倍。

陳其邁出席高雄市總工會活動接受媒體聯訪說，這次雨下對地方了，高雄集水區包括桃源、那瑪夏、茂林、六龜都有雨水進帳，尤其在南天池部分，有近100公釐雨量「對高雄的水情不無小補」。

陳其邁指出，面對極端氣候挑戰，中長期做法需以挹注地下水庫為主，這幾天水利局也密集開會，在海水淡化廠部分，希望南、北高雄各設一座，才能補足缺水時緊急補充水源。

陳其邁說，目前預估到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。市府會持續努力，也希望老天幫忙能普降甘霖，鋒面如果可以持續且再偏南一點，水情會更值得期待。

另外，高雄市總工會今天舉行第3、4屆理事長交接典禮，陳其邁頒發當選證書給新任理事長林明章，也與各工會理事長一同合影，期許共同提升高雄勞工安全。陳其邁表示，勞工安全是重中之重，高雄市勞教經費從原本的新台幣1500萬元增加至2000萬元，以符合物價水準進行調整，以保障勞工權益。

陳其邁致詞時也指向勞工局長周登春說，「我常跟他要數據，要求一定要降低職災」，要求勞工局針對工地、侷限空間或其他高風險工作場域落實勞工安全。

陳其邁 工安

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