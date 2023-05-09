連德仁天皇也愛不釋手 製琴家蔡明助曼陀鈴手工精湛

首位獲得美國職業製琴大賽金獎的亞洲製琴家蔡明助，來自台灣，他全手工創作的樂器曼陀鈴，被國內外不少企業名主典藏，就連日本德仁天皇也愛不釋手。近年蔡明助返台居住，照顧年邁父母，沒想到，因緣際會下，包含高雄螺絲大廠等企業董娘都跑來向他學琴。

「教學生彈奏，是個美麗的意外插曲。」蔡明助指出，自己的老父親已高齡百歲，當年從越南返國，主要為照顧家人，沒想到，應朋友邀約偶爾公開場合彈琴，竟吸引多名大企業家來學彈曼陀鈴，尤其，清一色全是董娘，據悉，蔡明助最早授課的地方就在高雄，連螺絲大廠的董娘也樂當他的門生。

蔡明助老師曾被日本收藏家封為世界排名第一的製琴師，今天他在高雄湖內發表「油畫肖像藝術曼陀鈴」、「黃金孔雀藝術曼陀鈴」及「小提琴曼陀鈴」。

蔡明助說明，這三把琴製作耗時約半年，「黃金孔雀藝術曼陀鈴」即是鑲嵌藝術的頂尖作品，以印度玫瑰木，阿爾卑斯山的雲杉，紫檀木，製作這把珍琴，再使用稀有的珠母貝，鮑魚貝，黃金貝等材料，依設計圖以手工切割成一千餘片，再逐片鑲嵌在琴身上，展現出華麗孔雀的風華。

蔡明助善用繪畫，鑲嵌等工藝美學，在技術上不斷研究創新，每一把曼陀鈴全手工客製化，琴身圖案讓收藏家看琴如看本人般，產生投射心理，別具意義。其中，「油畫肖像藝術曼陀鈴」由收藏家吳涵宸女士手中的這把名琴，則是油畫肖像藝術的展現琴上繪製了吳女士的肖像，構圖背影造型則是呈現女性溫婉優雅的閒逸氛圍。

「我的一生只專注一件事，就是用兩隻手創作，研究樂器。」蔡明助說，深知亞洲人要在琴藝上超越西方人並不容易，他留學義大利小提琴製造重鎮克雷莫納（Cremona）學製琴工藝，而蔡明助專精的曼陀鈴樂器製作，其中牽涉到多門專業領域，包括，油畫、鑲嵌、製琴、彈琴等技藝，而每一項專業能力都需具天賦者長期投入才能養成。

對於，肖像曼陀鈴的製作，蔡明助指出，有別於平面繪畫，因琴身是立體三度梨形空間，會自然形成縱深，繪製過程難度極高，尤其臉部只有十元銅幣大小，常須透過放大鏡，手需穩定操作只有幾根兔毛的細筆，精準點出瞳孔，表現出肖像人物的精、氣、神和靈氣。