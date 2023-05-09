被公托排除在外? 高雄身障兒家長爭取寒暑假課輔平權

台灣近年大力推動公托政策，要讓雙薪家庭父母安心工作，但特教生卻遭排除在外，從特殊學校、資源班到特教班，往往因學校人力或經費不足，寒暑假期間無法開設課後專班，讓身障兒家長求助無門。高雄上百名身障兒家長最近連署向教育局及議員陳情，請求教育局出面統籌開設身障兒寒暑假專班。

家長表示，特教生課輔權長期遭忽視，國教署要照顧特教生權益，更應將特教生課輔班的設立入法，不要讓特教兒家庭為了照顧陷入經濟弱勢困境。

「我們是被國教放棄的一群！」身障兒家長黃小姐受訪時數度哽咽，她表示，孩子出生時先天罕病，有重度肢障及智能障礙，她咬牙承擔重任，將孩子送到早療機構照顧，自己和另一半努力工作餬口。早療機構寒暑假只放一周，父母尚可輪流請假照顧，但到了孩子上小學的年紀，家長卻感覺「被當球在踢」，社政機構說國小課後照顧是教育局和學校主管，學校卻推說沒人沒補助就不開班。

身障兒家長須雙薪工作才有足夠收入養家，「不是不願意花錢，而是花錢也沒人能幫忙照顧孩子！」身障生家長朱小姐說，連署家長的孩子們多有肢體及智能障礙狀況，不管就讀特殊學校、資源班或特教班，每到寒暑假，多數學校以未達開班人數或學校人力不足，寒假不提供課輔，而暑假只提供一個月課後照顧，其餘兩個月時間，身障兒家長為孩子照顧問題傷透腦筋。

朱小姐說，自己孩子從小因腦傷影響肢體活動，今年要升小學，她參觀幾所學校，發現連特殊學校的暑期課後班都只開一個月，其他學校資源班或特教班，受限於師資和經費，有的不僅不開班，就算開了，還要學生各自分配天數，輪流到校。有家長分享，自己孩子學校的課後照顧班開4天，孩子只輪到一天，家長開計程車，其餘3天得把孩子帶在車上載客，萬一客人介意，生意就做不成了，相當辛酸。

「我們的孩子有特殊照顧需求，私人安親班根本不收」，就連政府立案的特殊兒安親班，也只能收心智障礙孩子，身障兒因行動不便，所需空間又較大，須花更多心力照顧。朱小姐說，現代社會都是雙薪家庭，她與多位育有身障兒的「學長姐」父母請教經驗，發現為能照顧孩子，最終有一方須放棄正職工作，等孩子完成12年國民義務教育，也難以回歸職場。

朱小姐感嘆，政府這幾年大力推動公共托育政策，要讓父母安心工作，但身為弱勢的身障兒，卻明顯被排除在公托政策外，「身障兒父母有社會生產力，也想努力賺錢給孩子穩定生活」，身障兒使用的推車、輪椅等輔具動輒花費數萬元，若因照顧資源不夠，被迫離開職場，恐被弱化為經濟弱勢家庭，等父母老了，孩子該怎麼辦呢？