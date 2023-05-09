烯環鈉歧視未了 高雄原民議員曝曾被嘲笑「黑人老師」

台中一中日前發生「烯環鈉」園遊會爭議，學生取諧音將飲料命名為「芒番了」、「出草的味道」等品項，引發歧視原住民爭議。教師出身的高雄市原民議員范織欽今在高市議會質詢時說，以前他也曾因為膚色被學生說「黑人老師來了」、被校方質疑教學能力不足，市府教育局要讓各級學校知道，族群歧視是非常嚴重的問題。

高雄市茂林等區議員范織欽是屏東師範學校畢業，歷任高雄縣興中國小校長，茂林國小校長及多納國小校長，高雄縣市合併後出任原民會主委，接著競選議員。

范織欽指出，台中一中園遊會「烯環鈉」發生歧視情事，這件事情讓全國原住民非常不舒服，市府教育局應該嚴肅看待；過去也曾有學生在校慶扮希特勒，事件延燒導致校長引咎辭職。

范織欽說，他曾在國小教書，初報到時，學生趴在窗口喊說「黑人老師來了 ！」，這句話讓他聽了非常不舒服，第一時間選擇隱忍，後來校長還擔心家長不允許他帶班及能力不足，為此他只好跟校長保證說「給我半年時間，若家長還不能適應，願意降為專科老師」。

范說，教育局應該要讓各國中小學校正視族群歧視是非常嚴重的問題，台灣已是自由民主社會，外籍勞工改稱移工、外籍新娘變新住民，原住民是台灣土地的主人， 怎麼到現在還被視為「番仔」，真的不知道出了什麼問題。