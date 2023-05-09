馬祖莒光又缺物資已三周沒運補 居民：實在受不了

連江縣莒光鄉是「離島中的離島」，物資缺乏成問題，3月時甚至驚動軍方，如今民生物資仍未得到解決，已三周未運補，在地居民頻喊「受不了」。交通部航港局昨邀航商召開協調會議，決定未來由3家業者聯營該航線，12日就開出運補船，但船班頻率還待討論。

莒光鄉在今年3月因氣候、運補船故障，導致久久沒運補，有官兵甚至為此到沙灘上寫「沒肉」，引發軒然大波，雖然後來緊急處理，但民生物資現在仍缺乏，最近期從4月18日後就再無船班，引發民眾憂心。

在地商家與餐飲業者表示，補貨受到極大影響，現在很多蔬菜都放到爛，其他物資也不可能一直靠冷凍，食品都不新鮮了；在地居民則說，自用物資少不至於到用罄，但現在更加不便，甚至要更常坐船到南竿自行補貨，實在是受不了。

航港局北部航務中心表示，昨已召開協調會，最後決議由3家業者聯營莒光航線，從5月12日起出航，讓其中有經營東引航線業者可順道彎靠莒光，不過船班頻率多久一次還要與業者討論。

莒光鄉長陳樂禮表示，以前運補船一周一次，現在變成一個月一次，造成商家極大困擾，希望至少一個月三次才能滿足需求；目前法規沒有補助「離島再離島」的船費，但還是希望航港局要協調業者善盡社會責任，不能只跑賺錢的航班，否則在地居民或遊客生活物資都受影響。