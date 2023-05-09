高雄60所學校廁所老舊 教育部核定補助改建經費
高市部分國中小學廁所老舊、管線阻塞或缺乏運動場地，教育部近日一口氣核定高雄市60所國中小學廁所改建，以及岡山區前峰國小新建運動場及綜合球場經費，後續將辦理發包。
高雄市部分國中小學廁所老舊，市府及立委邱志偉等人向教育部爭取經費改善，教育部5日宣布核定高雄市共60所國中小學、259間廁所改善費用。
此外，去年完成新建校舍工程的岡山區前峰國小，學校新建運動場及綜合球場總經費共新台幣998萬元，向體育署爭取後也於近日獲得核定，學校將盡速辦理發包作業，盡快完成重建工程。
邱志偉今天透過新聞稿表示，由於前峰國小新建運動場範圍內還有許多樹木，已由校方針對新建工程範圍樹木先移植護育，以利後續運動場工程進行及確保日後跑道不受樹根破壞。
此外，前峰國小綜合球場位於運動場中間，在跑道新建前必須先完成球場工程，才能再新建跑道。邱志偉也請體育署安排專家會勘相關工程時，需妥善規劃工序，讓球場及跑道順利完成重建及確保工程品質。
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