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屏東牡丹國小校舍重建 塑造人文特色校園

中央社／ 屏東縣9日電

屏東牡丹國小專科教室已啟用逾36年，老舊校舍耐震能力不足，歷經4次流標終於決標，今天舉行動土典禮，屏東縣長周春米表示，塑造具人文特色的校園建築。

屏東縣牡丹國小專科教室拆除重建工程，今天舉行動土典禮，儀式遵循原住民傳統古謠吟唱及部落耆老祈福揭開序幕，由周春米主持動土典禮，立委伍麗華、部落耆老與會，祈求工程順利圓滿如期竣工。

周春米致詞指出，牡丹國小專科教室使用已逾36年，耐震能力不足補強不符實際效益，縣府補助老舊校舍整建工程經費新台幣9517萬9200元進行整建，興建幼兒園教室2間，普通教室6間，保健室、行政辦公室、校長室及無障礙電梯、廁所等，提供師生更優質、安全的校園環境。

周春米表示，牡丹國小位於屏199線上，學區含括牡丹、東源、旭海3個部落，是屏東美麗的原鄉學校之一，學生大部分是南排灣族、少數阿美族，目前學生有國小部67名、幼兒園20名學生。

周春米說，從擔任立委期間就關切學生安全及健康，從午餐廚房供應、課後照顧到風雨球場建置，逐步推動及執行，尤其以學生及家長最有感廁所改造美學再造計畫，從民國104年至今已完成923間老舊廁所再造計畫，並投入經費5億364萬9922元整改善。今年再投入17所學校共26棟老舊廁所改造，由行政院統籌分配稅款全額補助約8800萬元，讓校園安全邁入舒適安全新的里程碑。

教育處表示，牡丹國小因地處偏遠，專科教室重建工程招標歷經4次流標，才終於在今年4月決標，工期約400天，總工程預計明年6月底完工；規劃設計融合原住民建築特色，及在地排灣族文化元素的造型，並考量當地氣候因素，設計為健康友善、綠色環保概念及實用功能的理念，展現「好健康、好品德、好創意、好學習」的使用空間，期待嶄新建築能符合學生需求及家長期望。

教室 周春米

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