跳水選手沒場地 高市：完工前協助移地訓練

高雄市立國際游泳池整修，導致選手只能在陸地訓練，高雄市議員林智鴻今天曝光選手在陸地模擬跳水畫面令人不捨。市府運發局表示，會盡量縮短工期，完工前會協助選手移地訓練。

林智鴻今天議會質詢出示一段選手在軟墊上訓練畫面，要局處首長猜是哪種訓練，詢問文化局等局處首長均認為看起來像「體操訓練」；直到教育局長謝文斌、運動發展局長侯尊堯兩人才答出正確答案「跳水訓練」。

林智鴻說，高雄市立國際游泳池整修遙遙無期，導致選手必須在陸上練習看似體操的「跳水訓練」，克難畫面讓人看了相當不捨。且在陸地上訓練終究與實際泳池情況不同，成效也有限。

林智鴻指出，有些家長還得自掏腰包到其他縣市訓練，選手訓練相當辛苦。他要求國際游泳池及跳水設施要盡快安全完工，在完工前協助選手移地訓練，照顧選手權益。侯尊堯答詢承諾，基於選手安全考量，場地、設施尚未完善前不會讓選手貿然使用；同時在工程完工前協助選手們移地訓練。

運發局運動設施科長倪亮傑答詢表示，因施工過程發現跳水台跟設計圖不同，除跳水台外，其他工程正在初驗中。跳水台部分，因鋼筋數量等與竣工圖不同需變更設計，正爭取新台幣800多萬元經費，預估工期需要6個月時間。預計5月會完成與廠商的議價，廠商也承諾可盡量配合縮短工期。