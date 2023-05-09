高雄跳水隊1年沒水可跳！泳界：缺乏配套對選手不利

受高雄市國際游泳池整修影響，高雄跳水隊選手已近一年沒有跳水場地，只能在陸上克難練習。游泳界反映，原訂今年2月要驗收整修工程，結果因變更設計可能要延到年底，市府缺乏配套對選手訓練很不利；即使要移地訓練，也要考量路程、地緣關係。

高雄市議員林智鴻接獲陳情，跳水隊小選手們身上綁繩子讓教練拉著模擬跳水的畫面，讓人心酸，質疑更不該讓選手們自付旅費去台中移地訓練。運發局長侯尊堯允諾，國際游泳池整修完工前，研擬補助高雄選手移地訓練費用。

高雄市運發局在國際游泳池設施改善工程設立告示牌，施工期間從111年4月29日起，完工日期則有更改痕跡訂為112年8月14日。游泳界指出，體育署104年下來，大專盃在國際游泳池舉行，結果漏水，後來補助7千萬改善，去年5月封閉泳池開始施工。原本預計去年11月完工，今年2月要驗收，後來3月會勘時說要變更部分設計，真正完工日期不知要到何時。

運發局指出，國際池除跳水台外其他工程正在初驗，因跳水台鋼筋數量與竣工圖不符須變更設計，正爭取經費缺口800多萬，預估工期需要6個月時間，這個月會完成廠商議價，廠商承諾可以盡量配合縮短工期。

游泳教練指出，今年全運會在台南，跳水項目原本要商借高雄國際游泳池，這對高雄選手是最好消息，但卻受國際池工程延宕影響。

「很高興外界有關注到這個問題！」教練反映，小朋友練習都很認真，跳水是高雄的特色項目，但去年到現在都無水可下，對選手的訓練很不利。