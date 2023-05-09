暌違3年 高雄孤老長輩裝扮可愛動物參加運動會

受疫情影響，高雄市華山基金會距離上次舉辦大型活動已經超過3年之久，今天上午在市立社教館舉辦「愛老人運動會」，今年以動物派對為主題，127名長輩裝扮成兔、猴及綿羊等可愛動物，爺奶們流汗運動、開心大笑。

新冠肺炎之前，華山基金會定期舉辦春秋季郊遊、端午運動會、中秋聯歡會及年節聚餐等活動，促進弱勢老人的社會參與度，受疫情影響已經3年未辦大型聚會。

今天上午，華山基金會（原高雄市）服務站今天齊聚市立社會教育館舉辦 「愛老人運動會」，總共127位爺爺奶奶及95位義工到場，各區孤老扮成兔子、猴子、孔雀、綿羊等動物，可挑戰「命中紅心」、「頂尖對決」、「空中搗滾」、「飛吧小精靈」等四項適合長者的運動會項目。