快訊

震撼！自揭曾犯「兒少性交防制條例」民進黨前發言人宣布退選

猴痘本土+14創新高！2萬瓶疫苗抵台 預計下周開打

北市A肝初驗結果弱陽性 羅一鈞：複檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首波梅雨挹注！高屏溪川流量提升1倍高雄6月供水無虞

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。記者徐如宜／攝影

高雄在這波梅雨鋒面中得到部分雨量挹注，高雄市長陳其邁今天在勞工局受訪時表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。

陳其邁表示，今天早上高屏溪川流量是10.9CMS，從原來的5提升了一倍。估算高雄也因為這一波的進水，在集水區桃源、那瑪夏、茂林、六龜都有一些雨水進帳，尤其在南天池的部分，大概將近100公釐左右。「下對地方，對水情不無小補。」

陳其邁說，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。市府也在努力，希望老天幫忙能夠普降甘霖。之前的鋒面，假如能夠有持續的雲層、再偏南一點，水情會更值得期待。市府我們會做好準備，也不會放棄水源開發計畫。

陳其邁表示，面對極端氣候的挑戰，中長期的做法還是要以挹注地下水庫為主，所以這幾天市府水利局密集開會。另外還包括海淡廠，也希望南、北高雄各設一個，才能夠真正補足萬一碰到缺水狀況時的緊急補充水源。

陳其邁 雨量 高屏溪

延伸閱讀

高雄8天停電3次！陳其邁：台電檢討加強電網穩定與韌性

影／郭台銘台語掉漆？ 陳其邁：他講台語有誠意啦

郭台銘質疑高雄靠演唱會經濟 陳其邁冷回：他在選舉啦

天團Coldplay高雄開唱？陳其邁留一符號粉絲激動　留言串變許願池

相關新聞

高雄8天停電3次！陳其邁：台電檢討加強電網穩定與韌性

高雄8天停電3次，台電又成為眾矢之的。高雄市長陳其邁表示，台電真的要檢討，對整個電網的穩定和韌性，都要加強。

高雄「都市之肺」雨後積水東一塊西一塊 民眾憂藏風險

高雄市凹子底森林公園占地達10公頃，被譽為「都市之肺」，前天高雄盼來久違的雨水，雨後公園地磚鋪面上，出現大大小小積水區，...

暌違3年 高雄孤老長輩裝扮可愛動物參加運動會

受疫情影響，高雄市華山基金會距離上次舉辦大型活動已經超過3年之久，今天上午在市立社教館舉辦「愛老人運動會」，今年以動物派...

高雄千歲團遠足樂 遠離肌少症更好眠

高雄市樂活苓雅日照中心19名年齡加總超過1000歲的長輩，今天走出戶外，來到台塑王氏昆仲公園踏青，享受日照與活動筋骨。脊...

首波梅雨挹注！高屏溪川流量提升1倍高雄6月供水無虞

高雄在這波梅雨鋒面中得到部分雨量挹注，高雄市長陳其邁今天在勞工局受訪時表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持...

「保送雄女卻不敢讀」議員籲通盤檢討小校整併政策

全台各地少子女化，下學年高雄市將有三所偏鄉小校面臨整併命運。議員朱信強指出，美濃人重視子女教育，但學生過少會影響競爭力，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦