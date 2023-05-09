首波梅雨挹注！高屏溪川流量提升1倍高雄6月供水無虞

高雄在這波梅雨鋒面中得到部分雨量挹注，高雄市長陳其邁今天在勞工局受訪時表示，這波降雨對高雄水情不無小補，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。

陳其邁表示，今天早上高屏溪川流量是10.9CMS，從原來的5提升了一倍。估算高雄也因為這一波的進水，在集水區桃源、那瑪夏、茂林、六龜都有一些雨水進帳，尤其在南天池的部分，大概將近100公釐左右。「下對地方，對水情不無小補。」

陳其邁說，預計到5月底維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題。市府也在努力，希望老天幫忙能夠普降甘霖。之前的鋒面，假如能夠有持續的雲層、再偏南一點，水情會更值得期待。市府我們會做好準備，也不會放棄水源開發計畫。

陳其邁表示，面對極端氣候的挑戰，中長期的做法還是要以挹注地下水庫為主，所以這幾天市府水利局密集開會。另外還包括海淡廠，也希望南、北高雄各設一個，才能夠真正補足萬一碰到缺水狀況時的緊急補充水源。