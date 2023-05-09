高雄8天停電3次！陳其邁：台電檢討加強電網穩定與韌性

高雄8天停電3次，台電又成為眾矢之的。高雄市長陳其邁表示，台電真的要檢討，對整個電網的穩定和韌性，都要加強。

台電高雄區處今早說明，近日的停電事故，主要是因為大雷雨導致的停電，包括星期日發生在湖內的架空配電設備故障，以及昨晚前鎮翠亨北路一帶約170盞路燈不亮，也是因為大雨造成孔內雨水累積導致短路所致，造成對民眾造成的不便，台電深感抱歉。區處將持續配電線路維護點檢，避免類似事件再度發生。

5月2日下午6點46分因配電設備變壓器故障而停電，影響高雄市鳳山區保泰路、善美路等路段部分用戶停電，經人員搶修後於晚上9點修復全線送電。7日下午1點2分因雷雨造成架空配電設備故障而停電，影響高雄市湖內區中山路、保生路等路段部分用戶停電，經人員搶修後於下午3點2分修復全線送電。8日晚上7點1前鎮區翠亨北路、鎮興路一帶約170盞路燈不亮，經人員搶修在晚上11點30分許路燈放亮，經查是路燈地下線路故障，疑似孔內雨水累積導致短路所致。

「台電真的要檢討！」陳其邁說，對整個電網的穩定和韌性，都要加強。希望針對尤其較久的電網與配電線路，必須做總體檢，加速電網更新與韌性。