高雄「都市之肺」雨後積水東一塊西一塊 民眾憂藏風險

高雄市凹子底森林公園占地達10公頃，被譽為「都市之肺」，前天高雄盼來久違的雨水，雨後公園地磚鋪面上，出現大大小小積水區，有市民投訴，質疑路面不平、排水欠佳，若不處理，可能害運動者摔傷或滑倒，也擔心正值登革熱傳播期，積水隱憂多。對於市民的反映，市府允諾透過掃水等方式先行改善。

昨天下午4時許，記者前往凹子底森林公園查看積水情況，當時是雨後隔天，雖然天氣放晴，但人行道舖面上，仍有多處積水，積水位置有些在人行道中央，有些在側邊，積水深度不一。運動民眾走路、推輪椅經過積水區，紛紛繞開或走向側邊，雖沒目擊有人摔傷，但若在夜間照明情況較差情況下，還是暗藏風險，不可不慎。

向本報投訴的顧姓讀者指出，平常在凹仔底森林公園一帶散步時，一不留心，可能被凹凸不平的人行步道給絆腳。近日雨後放晴時，到公園散步，到處可見大大小小積水區，憂心若市府若不處理，會造成市民摔倒受傷，衍生後遺症。

高雄市政府工務局養工處長林志東表示，為避免公園過度水泥化，採取自然滲透方式排水，若洩水速度不夠快，為避免積水造成風險，會安排人工掃水。對於市民憂心積水造成登革熱風險，林志東說，雨後24小時內，環保局會搭配稽查巡道，在最短時間內排除積水。