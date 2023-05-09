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家長憂特教生寒暑假無人顧 高市議員籲教育局重視

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市議員黃彥毓（右）等人關注特教生寒暑假無人照顧問題，籲教育局出面統籌開設專班，讓家長無後顧之憂。圖／高雄市議會直播畫面
高雄市議員黃彥毓（右）等人關注特教生寒暑假無人照顧問題，籲教育局出面統籌開設專班，讓家長無後顧之憂。圖／高雄市議會直播畫面

身障學童及家長面臨寒暑假照顧資源不足，高市議員黃彥毓日前接獲20多名身障生家長陳情，指出暑假身障生課輔班開班數嚴重不足，就算開班也只有一個月，或僅半天，雙薪家長不可能請假一個月照顧，往往一方被迫辭職顧小孩，一份薪水難養家，籲教育局出面統籌開班，或結合社政單位資源，讓特教生寒暑假獲足夠照顧，讓家長安心工作無後顧之憂。

黃彥毓說，高市國小特教生有6307人，國小特教教師只有712人，師生比嚴重不足，依111年第一學期身障生特教班寒假申請經費狀況，不論國小、國中，開辦率僅兩成多。身障生家長集體向議員陳情，指多數學校寒假不提供課輔，暑假就算有開辦，也不會開滿2個月。

黃彥毓在議會質詢要求教育局應統籌辦理，不要把責任丟給學校，可採取區域聯盟方式，讓學校輪流開辦特教生暑期專班，減輕單一學校壓力，或與社福機構合作，提供照顧空間，協助家長解決照顧難題。

高雄市教育局長謝文斌說，針對特教師生比不足問題，正訂定目標陸續增設人力，分年改善中；上周五他與家長會面，允諾一個月內召集相關學校開會，要求各校確實調查家長需求，並請督學督導，了解學校未開辦課輔班的原因與困難，協助開班，提供弱勢家長更多服務。

議員陳慧文表示，高雄市有1萬3千多名特教生，去年針對特教生寒暑假開課的學校共有55校，291班，僅能照顧713人，社會局雖有寒暑假照顧服務，但名額不足，多數家長得放下工作在家照顧，難維持日常生活開銷。議員張博洋說，許多家長向他反映，入學前無法得知學校有沒有開設特教生課後輔導，必須入學後才能調查是否開班，萬一後來不開，家長立刻面臨照顧難題。

黃彥毓說，宜蘭縣早在104年就擬定「高級中等以下學校辦理身心障礙生課後照顧服務專班實施要點」，新竹、澎湖對特教生寒暑假專班都有相關作法，結合社福單位合作開辦專班，讓特教生寒暑假有多元化場域；嘉義、新竹更設有全市性專班，由學校間輪流辦理。如果家長意願調查發現需求沒那麼高，教育局也可以自己接手來做，要完善教育制度，才能讓城市進步。

身障 教育局 特教

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