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漁港婦殺魚快狠準 被稱女鍾馗

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東成功漁港盛產鬼頭刀，72歲的黃貴米是漁港內有名的「殺鬼高手」，40餘年來專門幫忙處理剛捕撈的新鮮魚貨，快狠準的刀法讓地方嘖嘖稱奇，因處理最多的就是在地盛產的鬼頭刀，「殺鬼」出了名，還被戲稱是「女鍾馗」。

黃貴米從小就在成功漁港殺魚，曾因生兒育女中斷10多年，至今已有40餘年殺魚經驗，她坐小板凳，將鬼頭刀放在砧板，一拿起殺魚刀，快速削去魚皮、剖腹取出內臟、切割魚肉，下刀快又準，漁民笑說，她是這裡的「殺手」，殺鬼頭刀功夫了得。

黃貴米邊殺魚邊說，她10多歲開始幫忙殺魚，結婚生孩子後中斷10多年，孩子大了又開始殺魚，處理1尾魚收費100元，幾十年沒漲價、當成服務吧，每天處理2、30尾很正常，至今可能殺超過20萬尾。

她說，成功漁港鬼頭刀捕獲量最多，她最常殺鬼頭刀，雖然鬼頭刀體型不小，一般人不一定會處理，她長期處理經驗豐富，「閉著眼也沒問題」「殺魚不難，手穩、多殺就會」，漁港除了她，還有2個人也殺得不錯。

黃貴米說，雖每天必須彎著腰殺魚、處理魚貨，但她身體不錯，只要身體沒問題，會一直在漁港處理魚貨。

結婚 台東 漁民

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