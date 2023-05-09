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屏東愛文芒果產期 郵局啟動運銷

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣是愛文芒果第二大產地，今年產季登場，中華郵政協助農民運銷，即日起在枋山鄉嘉和社區啟動大型收寄場，透過自動化流程，減少農民搬運芒果次數，也在中華郵政i郵購平台販售，助果農一臂之力。

中華郵政、屏東縣政府昨舉行記者會，中華郵政電商室主任劉文華說，芒果在郵局網購平台是熱銷商品，去年屏東愛文芒果減產3成，在枋山枋寮地區共收寄7萬2千多件，網購平台就熱銷5千多箱。

屏東郵局局長邱世賢說，昨起在枋山鄉嘉和社區活動中心設置收寄場，楓港枋山郵局也有收寄芒果窗口，會調度運輸車輛，藉由快捷郵路，今天交寄明天送達，將新鮮芒果盡快送到消費者手中。

邱世賢說，今年結合自動化收寄流程，農民將芒果送到收貨場後，透過辨識系統會自動分類到目的地北中南籃車，籃車送到高雄平台，不下車，直接到目的地，減少芒果搬運次數。

枋山地區農會理事長戴正一說，郵局運費成本和其他貨運相比相對便宜，今年芒果產量穩定，因雨水少，果粒大小差異大，但甜度、香味都出色。

芒果 屏東縣政府 郵局

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