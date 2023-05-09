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有學校警衛編制零 民代批一市兩制

聯合報／ 記者蔡容喬徐如宜／高雄報導

疫情過後，防疫回歸常態化，很多民眾會到校園運動，許多學校夜間仍未開放給社區使用。市議員方信淵認為，教育局說授權各校決定，學校考量水電負擔、管理人力，仍維持不開放，教育局不該把責任推給學校，應協助解決困難。

針對校園安全，方信淵也提到，高雄縣市合併12年，校園警衛技工編制，原高雄市是70人、原高雄縣竟掛蛋，根本一市兩制，顯示教育局對校園安全不夠關心。

方信淵說，很多學校只開放到晚間6點，民眾吃過晚餐想到校園走走，連一盞燈都沒有，安全堪慮；校園開放是與社區共好，不只教育局，運發局要一起努力。

高雄市教育局長謝文斌說，他贊成學校增加開放時段，夜間時段各校狀況不同，有的沒有保全人員，若要開放就要負責安全，如有學校夜間需要加強照明，也會進一步調查了解。

方信淵指出，許多學校只請一名保全，重點是維護上午至下午校園安全，百姓住大樓要24小時保全，空間寬敞的校園僅一名保全太吃力，保全能量補實要盡快改善。謝文斌回應，目前技工工友出缺採取委外方式，整體經費有限，如果需要24小時保全等個別需求，可提出討論。

新上國小校長王彥嵓說，依政府防疫規定，校園一樓平面空間完全開放，禁止外人進教室等區域。學校警衛由政府補助，校方與保全公司簽約，機械保全（教室設定）與人力保全人員併行。

鹽埕區忠孝國小校長陳宜亨說，該校有開放社區人士入校運動，隨基本工資調漲，擔心透過共同供應契約，可採購議定的保全值勤時數可能變少。

擔任家長會幹部的林媽媽認為，疫情後校園適度管制仍有必要性，夜間開放民眾入校運動，牽涉電費、人力經費，如果學校能爭取到補助，樂觀其成。

上班族張先生常到學校跑步，他說，在各行政區運動中心普及前，夜間開放校園有一定需求，應該加裝照明設備，減少安全死角。

保全 教育局 運動

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