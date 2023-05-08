屏東枋山芒果新鮮送到家 郵局啟動大型收寄場

屏東正值芒果產季，屏東縣政府與郵局合作，啟動大型芒果收寄場，並拓增銷售通路，上架「i郵購」網站，讓新鮮香甜的芒果更便利迅速送到民眾手中。

屏東縣政府今天舉行產銷記者會，宣布與中華郵政合作，除了在枋山鄉成立愛文芒果大型收寄場外，更結合虛、實通路資源，上架電商平台「i郵購」販售。

屏東縣長周春米會中表示，3年前枋山芒果受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，銷售通路受阻，在地芒果產業大受衝擊，當時中華郵政挺身相助，於枋山設立集貨場，讓農民可在第一時間將最新鮮的芒果送到集貨場，協助農民度過難關；這次再合作，透過「i郵購」網站及郵局輸送系統，讓新鮮香甜的芒果更便利迅速送到民眾手中。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，屏東不僅是觀光大縣，更是農業大縣，擁有高品質的農產品，「i郵購」行銷通路，除有枋山芒果外，還有洋蔥、蓮霧、鳳梨、蜜棗等好物。

中華郵政指出，大型收寄場設立在枋山鄉嘉和社區活動中心，收寄時間為每週日至週四的下午1時至5時，採輸送帶自動分口設備，提升收寄流程速度、節省農民等候時間、減少搬運次數並保護農民辛苦栽種的珍貴芒果。

屏東縣農業處表示，愛文芒果是屏東縣重要的夏季水果，也是外銷主力果品，種植面積約4140公頃，位居全台第2大產區。