快訊

走過劈腿風波！廖科溢開心宣布當爸 44歲秦綾謙懷孕了

最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生PO私密照報復判刑

在家睡覺派Uber接小孩？網紅媽遭爆「Uber Kids」劣習 1理由可開罰

屏東枋山芒果新鮮送到家 郵局啟動大型收寄場

中央社／ 屏東縣8日電

屏東正值芒果產季，屏東縣政府與郵局合作，啟動大型芒果收寄場，並拓增銷售通路，上架「i郵購」網站，讓新鮮香甜的芒果更便利迅速送到民眾手中。

屏東縣政府今天舉行產銷記者會，宣布與中華郵政合作，除了在枋山鄉成立愛文芒果大型收寄場外，更結合虛、實通路資源，上架電商平台「i郵購」販售。

屏東縣長周春米會中表示，3年前枋山芒果受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，銷售通路受阻，在地芒果產業大受衝擊，當時中華郵政挺身相助，於枋山設立集貨場，讓農民可在第一時間將最新鮮的芒果送到集貨場，協助農民度過難關；這次再合作，透過「i郵購」網站及郵局輸送系統，讓新鮮香甜的芒果更便利迅速送到民眾手中。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，屏東不僅是觀光大縣，更是農業大縣，擁有高品質的農產品，「i郵購」行銷通路，除有枋山芒果外，還有洋蔥、蓮霧、鳳梨、蜜棗等好物。

中華郵政指出，大型收寄場設立在枋山鄉嘉和社區活動中心，收寄時間為每週日至週四的下午1時至5時，採輸送帶自動分口設備，提升收寄流程速度、節省農民等候時間、減少搬運次數並保護農民辛苦栽種的珍貴芒果。

屏東縣農業處表示，愛文芒果是屏東縣重要的夏季水果，也是外銷主力果品，種植面積約4140公頃，位居全台第2大產區。

屏東縣政府 芒果 農民

延伸閱讀

屏東組永續農業聯隊 以市場需求生產提升競爭力

屏東愛文芒果今年因缺雨小顆偏多 郵局啟動大型收寄場

屏東組台灣永續農業聯隊 與企業跨界合作挺農民

3大連鎖茶飲「芒果」搶先回歸！優惠一次看

相關新聞

國中師上課談鄭南榕扯「侯友宜抓他」 邱于軒：怪怪的不恰當

國民黨高雄市議員邱于軒今（8日）在議會教育部門質詢，她請教在座官員，民主烈士鄭南榕代表什麼意義？官員答是「言論自由」。邱...

高雄藝文活動多卻成過路財神？ 議員籲速建構藝文產業鏈

高雄近幾年在衛武營藝術文化中心及高雄流行音樂中心等場館帶動下，藝文活動蓬勃發展，但高雄市議員郭建盟今天在議會教育部門質詢...

屏縣選舉訴訟進入最後一哩路 本月底宣判

國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉以1萬多票落敗，質疑選務瑕疵向法院提起當選無效、選舉無效之訴，歷經數月今開庭進行最後1次言詞...

高雄玉荷包將上市 「高雄首選」粒裝禮盒即起預購

高雄市玉荷包種植面積約2352公頃，每年5月底、6月初量產，今年將在5月下旬上市；市府農業局今天表示，「高雄首選」粒裝玉...

屏東愛文芒果今年因缺雨小顆偏多 郵局啟動大型收寄場

屏東縣是愛文芒果第二大產地，今年愛文芒果產季開始，今年產量穩定，但因為沒有下雨，果品小顆比例偏多，中華郵政協助農民運銷，...

屏東組台灣永續農業聯隊 與企業跨界合作挺農民

突破外銷通路及農產產銷，屏東縣政府組「台灣永續農業聯隊」，跨界結合台灣屏東農業國際運銷股份有限公司、友達永續基金會，以口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦