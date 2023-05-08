高雄藝文活動多卻成過路財神？ 議員籲速建構藝文產業鏈

高雄近幾年在衛武營藝術文化中心及高雄流行音樂中心等場館帶動下，藝文活動蓬勃發展，但高雄市議員郭建盟今天在議會教育部門質詢表示，從近7年藝文產業營利事業銷售額，高雄僅占5%，長年居六都第五名，等於活動成效的錢都被北部公司賺走，藝文本業成了過路財神。

郭建盟說，衛武營、高流兩個A咖級場館，帶動夜市、觀光餐飲旅宿業等周邊財，本業卻賺不到錢，高雄應加速建構在地藝文產業鏈，擴大在地採購，組成影音藝文經濟高雄隊，才能打破高雄服務業低薪困境。

文化局長王文翠答詢表示，包括衛武營及流音中心等藝文相關產業，立案稅籍都在台北，大型演唱會籌辦公司也在台北，如何讓業者落地，也是文化局很重視的，除了影視音進駐計畫外，文化局也會爭取公司設在高雄，今年就會提出因應計畫。

郭建盟指出，從2016年到2022年的六都營利事業銷售總額觀察，2022年高雄21項藝文相關產業項目約16.6億元，占5.31%，僅高於台南、桃園，排六都第4，如再以城市人口將數據標準化，再降到六都第5，且7年來營收曲線未見明顯成長。

郭建盟說，相關數據顯示，這幾年藝文活動帶來的人潮經濟效益，多外溢到餐飲旅宿、交通運輸等，並沒讓在地藝文本業賺錢。藝術表演活動籌辦監製與經濟、藝文作品展覽活動籌辦、劇團、舞團、燈光舞台設計服務等，逾6成以上長年被台北吞噬。

郭建盟提出具體作法，包括「場館端擴大在地採購」與「廠商端提升競爭力」兩方面，包括設施營運維護廠商採購在地化，情商節目製作、藝人經紀、票務代銷等事業單位於高雄設分公司，並組織專業培訓課程，協助在地企業了解藝術文化產業的市場需求，培養相關專業技能，提高產業商機。