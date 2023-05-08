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搜救能力認證通過 高市消防特搜加入國際救災輪值

中央社／ 高雄8日電

高市消防局特種搜救隊去年起歷經密集動員、訓練及演練，近日前往消防署南投竹山訓練中心受測，今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」，取得國際人道救災輪值資格。

高雄市政府消防局今天新聞稿表示，這次參測的高雄市特搜隊伍計78人、2隻搜救犬，成員除消防局特搜隊人員及義消夥伴外，也包含高醫、榮總、義大三所醫學中心及宏力動物醫院共4位醫師、4位護理師、2位獸醫師及2位土木技師。

此外，訓練期間也透過高雄市公務人力發展中心課程安排上協助，整合提升救災技術及團隊合作能力。6至8日前往內政部消防署南投竹山訓練中心受測，並於今天順利通過「搜救能力分級認證（NAP）」，取得國際人道救災輪值資格。

消防局災害搶救科指出，NAP測驗採「全情境36小時不間斷操作演練測試」，假想大規模城市災害下各項救災情境。救災人員從接獲指令緊急動員集結、建立管理、搜索、救援、醫療及後勤5大功能分組、利用倒塌物支撐、障礙物排除、搜救犬搜索及醫療處置等，連續36小時內完成作業，醫療人員更要留意救災人員與搜救犬體力負荷等後勤補給。

消防局率隊評測隊長蘇裕銘表示，為了讓這次認證順利通過，已建立更迅速有效動員的特搜任務編組，參測人員從去年起就緊鑼密鼓進行訓練。義消總隊長陳義永表示，高雄市義消們也正朝著國際的腳步邁進，此次認證隊伍也有10名義消夥伴參加，展現警義消合作的精神及能量。

消防局長王志平強調，具備執行國際救援能力的「高雄隊」成軍是高雄市歷史一刻。未來這支隊伍除守護市民安全，當國際友邦遭遇重大災情，也將發揮不分國界的人道關懷精神，展現「Kaohsiung CanHelp」救災能力。

高雄市 獸醫師 搜救犬

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