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屏縣選舉訴訟進入最後一哩路 本月底宣判

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣選舉訴訟進入最後一哩路，本月底宣判，蘇清泉（中）對於結果很有信心。記者張已亷／攝影
屏東縣選舉訴訟進入最後一哩路，本月底宣判，蘇清泉（中）對於結果很有信心。記者張已亷／攝影

國民黨蘇清泉去年屏東縣長選舉以1萬多票落敗，質疑選務瑕疵向法院提起當選無效、選舉無效之訴，歷經數月今開庭進行最後1次言詞辯論，雙方攻防補充爭點，合議庭訂月底宣判；蘇清泉表示，對於結果很有信心，盼法官秉持良知及專業，進行公平審判；屏東縣選委會委任律師湯瑞科再重申，選務難免瑕疵，但不至於影響選舉結果，盼法院綜合相關事證依法論處。

蘇在開庭前受訪指出，日本最高法院在1955年621號判決，當時開票管理員在開票程序完畢後，又自行打開票袋清點再行彌封，遭判違法、選舉無效，該判決的主要精神就是維護法律上的尊嚴，然而，去年屏東九合一開票過程荒腔走板，日前聘雇13位律師閱覽選舉人名冊，發現數個選務疏失，如領票時簽章橫跨多個欄位、冒領選票、按指印卻無選務主管蓋章證明等。

他說，「對宣判結果絕對有信心」，這些狀況彰顯當次選舉違反公平公正原則，希望司法發揮嚇阻效果，避免明年大選再起爭端，「你們在做的全世界都在看，我會把判決發送出去」，受大眾公評，盼法官秉持專業、良心，以昭社會公信。

庭上兩造逐一針對爭點進行補充與辯論，蘇的委任律師團向對方喊話不要懼怕打開「潘朵拉的盒子」，蘇的委任律師張靜認為，舉證責任不在原告，選舉訴訟本應依照行政訴訟程序審理，由法院發揮魄力進行調查，「我們不是沒有證據，是因法院不願711個投開票所進行全面驗票」，而閱覽選舉人名冊過程，發現46個投開票所出現指印領票數量過多的狀況，盼法院傳喚證人進行調查。

屏選委會委任律師湯瑞科引用去年經濟學人雜誌的報告指出，台灣民主指數被評鑑為世界第10名，選舉制度更居亞洲之冠，另選務上難免發生瑕疵，但不影響選舉結果，而周春米委託律師認為，訴諸司法就應依照法律規範負擔舉證責任，不能憑空推論就要求調查，並非如被告律師所述全然是法院的責任。

律師

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