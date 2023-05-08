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高市廢漁網回收5/17啟動 漁友向所在漁會登記

中央社／ 高雄8日電

高雄市辦理112年度廢漁網回收，將於5月17日啟動第1次收購。海洋局表示，

今年度獎勵金提高至新台幣45萬元，預計回收30公噸廢漁網，漁友可向所在地各區漁會登記。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，預訂17日(南區漁港)、18日(北區漁港)啟動第一次收購，高雄市籍漁民請向所在地漁會登記南高雄各漁港包括旗津、小港臨海新村、鳳鼻頭、中芸等漁港於周三回收；北高雄的興達、永新、彌陀、蚵子寮等漁港則於周四下午回收。

海洋局指出，只要漁民向漁會登記，每10公斤廢魚網可兌換150元超商禮券，每人以300公斤為限；另為提升廢漁網再利用率目標及公平原則，避免廢漁網中有包覆夾帶廢棄物、垃圾等情形，今年度將於每一包廢漁網標識編號，回收現場進行隨機拆包檢查或廠商前處理階段拆封，發現有包覆夾帶廢棄物、雜質時退還不予回收。

海洋局表示，漁民如有劣質廢漁網具已無法回收再利用者，海洋局可協助清運至海廢暫置區，以維護漁港環境。另開放藝術工作者、農民或學術單位免費索取，使廢漁網多元利用，落實資源再利用觀念。

高雄市 漁民 廢棄物

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