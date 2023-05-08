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川流量上升 甲仙攔河堰重啟越域引水挹注南化水庫

中央社／ 高雄8日電

梅雨季首波鋒面挹注，高屏溪、甲仙攔河堰川流量有所提升，南水局自昨天起啟動甲仙攔河堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，截至今天中午已達39.2萬噸，並持續作業中。

鋒面為南部帶來雨量，昨天凌晨起高雄各行政區皆有雨勢，入夜後雨勢持續。雖然今天放晴，但這波雨量對高屏溪攔河堰、甲仙攔河堰川流量均有所挹注。

據水利署南水局數據顯示，高屏溪攔河堰從8日凌晨1時的5cms（立方公尺/秒）到下午2時上升至7.5cms。甲仙攔河堰同一時間也從8.58cms上升至13.27cms。

南水局今天告訴中央社記者，這波降雨為旗山溪帶來不錯的水量，除了保留下游所需灌溉用水約1.8cms外，南水局從昨天開始啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水，截至今天中午已達39.2萬噸，目前作業持續中。

南水局表示，上一次的甲仙堰越域引水作業已是4月中下旬，後續因無明顯降雨，河川川流量不足，暫停作業。

市府水利局對中央社記者表示，由於攔河堰川流量上升，評估高雄市到6月底供水無虞。此外，高雄市至4月底已完成33口抗旱水井，每日可供水13萬噸，預計5月可再完成10口、6月底完成5口，共計每日可提供17.5萬噸備援水源。

流量 高屏溪 雨量

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