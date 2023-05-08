川流量上升 甲仙攔河堰重啟越域引水挹注南化水庫
梅雨季首波鋒面挹注，高屏溪、甲仙攔河堰川流量有所提升，南水局自昨天起啟動甲仙攔河堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，截至今天中午已達39.2萬噸，並持續作業中。
鋒面為南部帶來雨量，昨天凌晨起高雄各行政區皆有雨勢，入夜後雨勢持續。雖然今天放晴，但這波雨量對高屏溪攔河堰、甲仙攔河堰川流量均有所挹注。
據水利署南水局數據顯示，高屏溪攔河堰從8日凌晨1時的5cms（立方公尺/秒）到下午2時上升至7.5cms。甲仙攔河堰同一時間也從8.58cms上升至13.27cms。
南水局今天告訴中央社記者，這波降雨為旗山溪帶來不錯的水量，除了保留下游所需灌溉用水約1.8cms外，南水局從昨天開始啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水，截至今天中午已達39.2萬噸，目前作業持續中。
南水局表示，上一次的甲仙堰越域引水作業已是4月中下旬，後續因無明顯降雨，河川川流量不足，暫停作業。
市府水利局對中央社記者表示，由於攔河堰川流量上升，評估高雄市到6月底供水無虞。此外，高雄市至4月底已完成33口抗旱水井，每日可供水13萬噸，預計5月可再完成10口、6月底完成5口，共計每日可提供17.5萬噸備援水源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言