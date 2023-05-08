屏東組永續農業聯隊 以市場需求生產提升競爭力

為突破外銷通路及農產產銷問題，屏東縣政府結合企業共組台灣永續農業聯隊，屏東縣長周春米今天表示，未來將以市場需求為生產導向，提升屏東農產全球競爭力。

台灣永續農業聯隊結合台灣屏東農業國際運銷股份有限公司、友達永續基金會，以口罩國家隊的概念與農民一起打拚，今天召開「跨界合作，作伙打拚」座談會，要與農民一同開創新局。

周春米會中表示，傳統的慣行農法面臨氣候變遷、人口老化、環境永續等問題。友達、台屏農公司等產官學界善盡企業社會責任，解決盛產滯銷農物問題外，同時透過和農會、農產運銷合作，在屏東組成「台灣永續農業聯隊」，期盼藉此協助農民，提升產銷間合理的公平交易，透過各界力量，把屏東優質農產品推廣出去。

農業處指出，過去農民生產都是種什麼賣什麼，或是跟風種植，經常發生供需失衡、價格跌宕情形，外銷也常有果品規格不符國際市場需求情況，台灣永續農業聯隊就是透過契作、在地陪伴及老農扶植小農模式，輔導整合農民種植技術，設定目標市場的商品化、規格化需求，再灌注農產業企業的經營思維，也可避免過度倚重單一市場的風險。

另外，希望經由台灣永續農業聯隊彼此聯繫交流，在生產、加工、行銷等各方面提升在地農業，打破現行農業生產困境，提升國際競爭力。

縣府以果品為例，東北亞國家市場喜歡中小型果品，台灣鳳梨正進入盛產期，鄰近的日本需求是1箱8顆包裝10公斤重，平均每顆約1.1至1.25公斤，台灣永續農業聯隊就可以為日本市場量身打造，接受度更高。

縣府表示，台灣永續農業聯隊受到友達永續基金會率先支持，由企業響應以產業扶強的理念出發，也有4名鳳梨農友加入生產行列；第1步為契作認養，讓農民放心改變現行生產模式，有了賣相後，再以農產本身優良的種植技術征服消費者味蕾，以實力取得市場口碑。