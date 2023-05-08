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屏東愛文芒果今年因缺雨小顆偏多 郵局啟動大型收寄場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
枋山芒果進入產季，屏東縣長周春米（右三）與中華郵政一同行銷屏東枋山芒果。記者劉星君／攝影
枋山芒果進入產季，屏東縣長周春米（右三）與中華郵政一同行銷屏東枋山芒果。記者劉星君／攝影

屏東縣是愛文芒果第二大產地，今年愛文芒果產季開始，今年產量穩定，但因為沒有下雨，果品小顆比例偏多，中華郵政協助農民運銷，今起在枋山鄉嘉和社區啟動大型收寄場，透過自動化流程，減少農民搬運芒果的次數，也在中華郵政i郵購平台開賣屏東的愛文芒果。

中華郵政、屏東縣府今舉行記者會，中華郵政電商室主任劉文華說，芒果在郵局的網購平台熱銷，去年屏東愛文芒果雖減產三成，去年在枋山枋寮地區共收寄7萬2千多件，網購平台就熱銷5千多箱。

屏東郵局局長邱世賢說，今起在枋山鄉嘉和社區活動中心設置收寄場、楓港枋山郵局也有收寄芒果窗口，會調度適當運輸車輛，藉由快捷郵路，今天交寄明天送達，今年芒果大出，希望芒果宅配箱數提高10萬多箱。

邱世賢說，今年結合自動化收寄流程，農民將芒果送到收貨場後，透過辨識系統會自動分類到目的地北中南籃車，籃車送到高雄平台，不下車，直接到目的地，減少芒果搬運次數。

枋山地區農會理事長戴正一說，郵局的運費成本跟其他貨運相比相對便宜，又透過快捷系統，運送便利，今天寄明天就到。今年芒果產量穩定，但因雨水少，大小顆差異大，小顆比例偏多，但甜度、香味會提升，在市場上要買到大顆芒果單價會比較高。

戴正一說，今年芒果價格平穩，拍賣價格部分，整體平均1公斤100元，品質優的大顆的，一公斤可以到150到250元。

中華郵政說，今起開始在屏東縣枋山鄉嘉和社區活動中心設立大型收寄場，收寄時間每周日、一、二、三、四的下午一點到五點。民眾即日起登入中華郵政「i郵購」網站，即可在平台購買到安心優質的芒果禮盒，拓增銷售管道實質嘉惠農民。

屏東縣政府表示，愛文芒果是屏東重要夏季水果，種植面積約4140公頃，位居全台第2大產區。屏東日照長，土壤氣候適宜。每年4月底陸續品嘗屏東愛文芒果，主要產期落在5到6月。屏東縣政府與中華郵政合作，郵政商城「i郵購」網站，即可在平台上購買到安心優質的芒果禮盒。

愛文芒果進入產季，屏東縣長周春米行銷屏東愛文芒果。記者劉星君／攝影
愛文芒果進入產季，屏東縣長周春米行銷屏東愛文芒果。記者劉星君／攝影
愛文芒果進入產季，枋山地區農會理事長戴正一（右二）與中華郵政一同推廣愛文芒果，郵局在枋山地區設置大型收寄場，相當便利又優惠。記者劉星君／攝影
愛文芒果進入產季，枋山地區農會理事長戴正一（右二）與中華郵政一同推廣愛文芒果，郵局在枋山地區設置大型收寄場，相當便利又優惠。記者劉星君／攝影

芒果 屏東縣政府 中華郵政

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