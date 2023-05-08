高雄玉荷包將上市 「高雄首選」粒裝禮盒即起預購

高雄市玉荷包種植面積約2352公頃，每年5月底、6月初量產，今年將在5月下旬上市；市府農業局今天表示，「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒，即起可在「高雄首選電商平台」預購。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，高雄玉荷包即將在5月下旬上市，每年玉荷包產期僅2、3週，農業局力推的「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒，即日起在「高雄首選電商平台」開放預購，5月25日起陸續出貨。

農業局長張清榮表示，玉荷包禮盒顆顆甜度達14度，送禮自用兩相宜，大顆粒頂級規格5斤裝禮盒新台幣1388元，特級規格5斤裝849元，通通免運。

此外，迎接母親節，即日起至5月14日，單筆消費滿999元（須內含任一鳳梨商品）即可參加「饗食天堂」或「果然匯」餐券抽獎活動。

農業局指出，高雄市玉荷包種植面積約有2352公頃，玉荷包於每年5月底、6月初期間量產，是全國玉荷包最大生產地；玉荷包因果型如荷包、果肉如玉而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，受到國內外民眾喜愛。

近年來市府農業局以「高雄首選」行銷玉荷包，以粒裝分級包裝，不帶枝不帶葉，去蕪存菁，並採用通過產銷履歷認證的玉荷包，提高禮盒品質，建立消費者果肉枝葉分離的環保精緻概念形象。