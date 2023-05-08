屏東組台灣永續農業聯隊 與企業跨界合作挺農民

突破外銷通路及農產產銷，屏東縣政府組「台灣永續農業聯隊」，跨界結合台灣屏東農業國際運銷股份有限公司、友達永續基金會，以口罩國家隊的概念，與農友逗陣打拼，今召開「跨界合作，作伙打拚」台灣永續農業聯隊座談會，縣長周春米說，未來以市場需求為生產導向，為國際市場客製化生產，提升屏東農產全球競爭力。

台灣永續農業聯隊座談會邀請友達永續基金會、台屏農公司等產官學界和縣內農會、合作社、農友們說明，周春米和與會貴賓啟動水晶球，象徵台灣永續農業聯隊與農友們站在同一陣線開創新局。

周春米說，面對全球糧食危機，農業是國家根本產業，屏東更是國家的糧倉，許多縣民從事農業，但傳統的慣行農法卻面臨氣候變遷、人口老化、環境永續等問題。友達、台屏農公司等產官學界善盡企業社會責任、關懷農業，除解決盛產滯銷農物問題，透過和農會、農產運銷合作，在屏東組成「台灣永續農業聯隊」，協助農民，提升產銷間合理公平交易，透過各界力量，把屏東優質農產品推廣。

縣府農業處指出，過去農民生產都是種什麼賣什麼，或一窩蜂跟風種植，發生供需失衡、價格跌宕，外銷也常有果品規格不符國際市場需求情況發生，台灣永續農業聯隊透過契作、在地陪伴及老農扶植小農，輔導整合農民種植技術，設定目標市場商品化、規格化需求，再灌注農產業企業經營思維，避免過度倚重單一市場風險。

農業處指出，以果品為例，東北亞國家市場喜歡中小型果品，台灣鳳梨現進入盛產，鄰近日本需求是一箱8粒包裝10公斤重，平均1粒1.1至1.25公斤左右，台灣永續農業聯隊就可以為日本市場量身打造，接受度更高。

台灣永續農業聯隊的概念，受友達永續基金會支持，有4名鳳梨農友加入生產行列。內埔鳳梨農李淇安說，加入聯隊，讓農民沒有後顧之憂，農民最缺的是通路，有好的品質、生產技術，但沒有通路，沒有辦法賣到好價價格，計劃性生產，讓農民專注生產培育，心無旁騖把鳳梨生產調節做好。