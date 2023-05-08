高雄建置防水閘門補助開跑 住宅每戶最高可申請3萬元

梅雨季首波鋒面昨天終於南下，短延時強降雨將會日益頻繁，高市府水利局指出，瞬間降雨量若超過排水設施設計保護標準時，道路及低窪地區容易發生積淹水現象，前年起，高雄市補助市民建置防水閘門，住宅每戶最高可申請3萬元補助。

除既有排水工程之硬體手段外，透過防水閘門非工程手段，也能減少低窪地區積淹水所造成的財產損失，高市府水利局表示，市民建置防水閘門申請案去年底累計已有435件申請，除了一般透天住宅和店面裝設外，社區大樓的申請也相當踴躍。