高雄建置防水閘門補助開跑 住宅每戶最高可申請3萬元
梅雨季首波鋒面昨天終於南下，短延時強降雨將會日益頻繁，高市府水利局指出，瞬間降雨量若超過排水設施設計保護標準時，道路及低窪地區容易發生積淹水現象，前年起，高雄市補助市民建置防水閘門，住宅每戶最高可申請3萬元補助。
除既有排水工程之硬體手段外，透過防水閘門非工程手段，也能減少低窪地區積淹水所造成的財產損失，高市府水利局表示，市民建置防水閘門申請案去年底累計已有435件申請，除了一般透天住宅和店面裝設外，社區大樓的申請也相當踴躍。
今年持續辦理建置防水閘門補助，高市府水利局說明，申請資格為所有權人戶籍地設置在高雄市即可辦理，若建築物為共有持分者，則須取得其他所有權人同意方能辦理，申請期限至8月底止，民眾可至建物所在地的區公所進行申請，因經費有限，水利局將於每個月底，視申請件數及經費餘額，辦理公開抽籤決定受補助對象。
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