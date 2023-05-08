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台南寵物公園居六都之末 議員要求1區1座友善毛小孩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳怡珍今指台南寵物公園太少，為6都之末，促請未來能1區1寵物公園。圖／擷取畫面
台南市議員陳怡珍今指台南寵物公園太少，為6都之末，促請未來能1區1寵物公園。圖／擷取畫面

台南市議員陳怡珍今天在市議會指南市目前只有2座寵物公園，相較於台北市19座、新北市21座、桃園市19座、台中市6座，與同為兩座的高雄敬陪六都末座。若以家犬數來比較分析，台南市近4萬隻寵物犬才能擁有一座寵物公園，六都倒數第2，與前3名的台北市、新北市與桃園市差了一大段距離，應再加油。

陳怡珍說，台北市有12行政區區，現有19座寵物公園，平均約1區1.6 座；桃園市有13區，現有19座，平均約1區1.5座；新北市29區，目前21座。台北市與桃園市每行政區皆有1座寵物公園，反觀台南共有37個行政區，卻只有2座寵物公園，針對毛小孩專屬的活動空間規畫明顯不足。

她表示，從2018年至今，以台北市、新北市與桃園市成長最為快速，5年來成長超出1倍，但到目前尚未看到台南市第3座寵物公園的規畫，要求農業局動保處加速尋覓適合的場地，加強在地溝通，達成每行政區至少都有一座寵物公園的目標。

陳怡珍說，日前與市議員吳禹寰及成功里長鄭晴而會勘仁德區成功里設置流浪犬暫時安置處的規畫，要求農業局盡速速編列經費，並申請租用台糖土地，讓毛小孩有個安心生活的空間。陳怡珍也舉出屏東縣認養特定流浪犬保費補助最高3000元的政策，期待台南市跟進。

動保處表示，在設置寵物公園時常會遇到在地有不同看法，會在地方需求與接受度之間取得平衡，努力再來尋找場地。有關仁德區成功里規畫設置流浪犬暫時安置處相關作業，已在進行中，預計5月10日會和規畫團隊開會，加速辦理。另外，台南市目前已爭取中央農委會經費90萬元再加上市款10萬元，預計整合做認養動物之家浪浪的保費補助，未來額度將比屏東縣還高。

寵物 台南

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