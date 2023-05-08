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高雄議員關切校園開放與安全 批校園警衛編制一市兩制

聯合報／ 記者蔡容喬徐如宜／高雄即時報導
疫後校園考量管理人力及成本夜間未開放，高雄市議員方信淵籲校園應有24小時保全，保障校園安全。記者蔡容喬／攝影
疫後校園考量管理人力及成本夜間未開放，高雄市議員方信淵籲校園應有24小時保全，保障校園安全。記者蔡容喬／攝影

疫情過後，防疫回歸常態化，很多民眾都會到校園內運動，但許多學校夜間仍未開放給社區人士使用。市議員方信淵認為，教育局雖說授權各校決定，但學校考量水電負擔、管理人力等，仍維持不開放，教育局不該把責任推給學校，應該協助各校才對。

此外，針對校園安全，方信淵也提到，高雄縣市已合併12年，但校園警衛技工編制，原高雄市是70人、原高雄縣卻竟掛蛋，根本一市兩制，顯示教育局對校園安全並不關心。

方信淵說，很多學校只開放到晚上六點，民眾下班吃完飯，要去校園走走，卻連一盞燈都沒有，安全堪慮；校園開放是讓民眾有地方可以運動，不只教育局，連運發局也要一起努力。

高雄市教育局長謝文斌說，他贊成學校多開放時段，但夜間時段各校狀況不同，有的沒有保全人員，若要開放就要負責安全，如有學校夜間需要加強照明，也會進一步調查了解。

方信淵強調，市長陳其邁先前也同意校園夜間開放，之前是因為疫情不能開放，疫情過後情況又不同，相關政策應該延續，讓校園空間有更充分的利用。

方信淵說，校園是社區民眾休閒最好、也最安全的地方，他有一對夫妻朋友在人行道運動，結果被毒駕者撞死，令人痛心，不是學校有保全人員，才能開放民眾運動，一定要整體解決照明、廁所開放等問題，教育局要有經費補助，或提供太陽能照明設備，讓學校不用多支出水電費。

方信淵表示，有的學校頂多請一個保全，一天8小時，要維護早上到下午校園安全及學生通行安全，無法24小時，校園安全不能等，為何公部門跟不上實際需求？方信淵說，住大樓還要24小時保全，何況那麼大的校園，如何提供更好教學環境？教育局應盡快補齊改善。

謝文斌答詢表示，目前規定技工工友出缺後，須採取委外方式，因經費有限，如果需要24小時保全，因學校大小不同，如有個別需求，可以提出調整補助。

方信淵表示，技工工友遇缺不補，可以改由保全公司執行，萬一安全人力不足，入夜後恐有吸毒或販毒進入校園交易，牽涉很廣，校園安全不能等、不能缺，應盡快執行，他要求教育局盡快補上人員編制，也要進行保全業務外包，不只是檢討，更要盡快改善。

新上國小校長王彥嵓說，依政府防疫規定，目前校園一樓平面空間完全開放，但禁止外人進入學生教學區域（教室），也可以依規定外租場地，但注意消毒。學校警衛由政府補助，依學校規模而定，與保全公司簽約，目前以機械保全（教室設定）與人力保全人員併行。

鹽埕區忠孝國小校長陳宜亨說，忠孝目前有開放社區民眾入校運動，校園警衛是上班日早上6點到晚上7點，中間為學校技工；周六是早上8點到下午5點，周日是上午8點到下午1點。隨著基本工資調漲，學校擔心透過共同供應契約，可採購議定的保全值勤時數，可能會變少。

「不是隨隨便便的人都可以當學校警衛！」在國小當了3年警衛的林先生表示，當校園警衛要有良民證，也要多一點愛心和耐心。

高雄市議員方信淵關切疫後校園夜間開放議題，籲校園保全應有24小時編制人力，保障校園安全。記者蔡容喬／攝影
高雄市議員方信淵關切疫後校園夜間開放議題，籲校園保全應有24小時編制人力，保障校園安全。記者蔡容喬／攝影

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