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高雄地標85大樓打造新創基地「大港創艦」 8月亞灣試航

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄新創基地「大港創艦」首場招商說明會5月19日在國立台北科技大學億光大樓舉行，鎖定數位轉型及ESG兩大產業為主軸，邀請相關領域的企業或機構進駐。圖／高雄市經發局提供
高雄新創基地「大港創艦」首場招商說明會5月19日在國立台北科技大學億光大樓舉行，鎖定數位轉型及ESG兩大產業為主軸，邀請相關領域的企業或機構進駐。圖／高雄市經發局提供

高雄市政府經發局繼DAKUO、KO-IN兩大新創基地後，將在港都知名地標85大樓19樓打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，預計8月試營運。經發局表示，該基地將以輔導新創出海及導入國際資源為目標，首場說明會5月19日在台北科技大學舉行，即日起開放線上報名。

經發局長廖泰翔說，市府自102年起陸續成立DAKUO、KO-IN新創基地，迄今吸引百家新創團隊進駐，其中更有3家IPO掛牌興櫃，或進軍Steam、Nintendo Switch等國際平台，創造多項標竿合作案例，累計促成投資額逾6.5億元。今年因應亞灣2.0計畫，又成立大港創艦新創基地，提供國內外新創、加速器及創業培訓機構進駐空間，初期規畫以拓展亞洲市場為目標，帶領新創打國際盃。

經發局說明，大港創艦MEGABAY新創基地位於85大樓19樓，將以港都艦艇的意象來改造，象徵乘載新創鏈結資源航向國際，並鎖定數位轉型及ESG兩大產業為主軸，力邀相關領域應用之企業或機構進駐，串連國營事業及國際大廠以大帶小，及成功大學產學創新總中心、成功大學智慧半導體與永續製造學院、中山大學國際金融研究學院等資源，產官學合作加速產業升級轉型。

「新創引航‧大港轉型」大港創艦首場招商說明會為強化串連南北新創資源，吸引北部優秀人才回流，5月19日下午在國立台北科技大學億光大樓舉辦，將邀請方陣聯合、光時代科技兩家頂尖新創團隊，分享在高雄發展的新機會，報名窗口https://forms.gle/jXadfYaKbauezikM9，或洽07-3119568轉720謝小姐諮詢。

高雄新創基地「大港創艦」預計8月試營運，圖為共同工作座位模擬圖。圖／高雄市經發局提供
高雄新創基地「大港創艦」預計8月試營運，圖為共同工作座位模擬圖。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府經發局將在知名地標85大樓19樓，打造新創基地「大港創艦」。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府經發局將在知名地標85大樓19樓，打造新創基地「大港創艦」。圖／高雄市經發局提供

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