興仁國中射擊隊成軍2年 全中運對抗傳統強隊拿下3銅
高雄市前鎮區興仁國中用心推展射擊運動，成軍兩年的射擊校隊在今年高雄市中等學校運動會，榮獲3金1銀，並一舉在全中運拿下3面銅牌，榮獲國中女子團體組銅牌。
興仁國中在111年高雄市中等學校運動會，就已取得2金、3銀、2銅佳績；112年高雄市中等學校運動會更上一層樓，榮獲3金、1銀，分別是國女團體組金牌、國女10公尺空氣手槍金牌、10公尺空氣手槍男女混和金牌、國男10公尺空氣步槍銀牌。被看好射擊明日之星尤韋樺，個人就榮獲3金，並與選手范以樂聯手，奪得10公尺空氣手槍男女混和金牌。兩人都是排灣族，進到興仁國中才開始練習射擊，短短兩年時間，成績斐然。
興仁國中表示，本屆全中運女子射擊團體組一、二名，分別是各縣市傳統強隊，興仁國中女子團隊能夠突圍晉級奪得第三名，實屬不易。選手們說，雖然很不甘心，但差別在最終無法像高雄市中運上保持心境平穩，未來除加緊練習外，也需進行心境鍛練，準備明年將校旗展列在第一名的頒獎台上。
興仁國中射擊校隊成立2年嶄露頭角，其中有3分之1為原住民學生。有學生從練棒球，後改練射擊，找到運動舞台。上屆畢業學生阿美族莊馨雨入選原民績優運動員，在左訓中心做重點培訓，後來直升雄商體育班。另一位布農族林翔，直升中山工商，是由棒球改練射擊，成績相當優秀。
校長王文正說，學校兩年前棒球隊裁撤後，積極轉型投入射擊項目，兩年來漸入佳境。射擊校隊資源有限，學生都利用放學時間練習，練習時間雖短，在教練全心帶領、家長充分支持下，學生個個把握時間，認真練習，從不喊苦。射擊隊學生品學兼優，已有通過全民英檢初級，正準備英檢中級。他感謝高雄市教育局、高雄市體育會、射擊協會，協助隊員升學管道暢通多元，讓去年興仁國中畢業生分別進入高雄高商、左營高中、中山工商等校就讀。
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