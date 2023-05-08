興仁國中射擊隊成軍2年 全中運對抗傳統強隊拿下3銅

高雄市前鎮區興仁國中用心推展射擊運動，成軍兩年的射擊校隊在今年高雄市中等學校運動會，榮獲3金1銀，並一舉在全中運拿下3面銅牌，榮獲國中女子團體組銅牌。

興仁國中在111年高雄市中等學校運動會，就已取得2金、3銀、2銅佳績；112年高雄市中等學校運動會更上一層樓，榮獲3金、1銀，分別是國女團體組金牌、國女10公尺空氣手槍金牌、10公尺空氣手槍男女混和金牌、國男10公尺空氣步槍銀牌。被看好射擊明日之星尤韋樺，個人就榮獲3金，並與選手范以樂聯手，奪得10公尺空氣手槍男女混和金牌。兩人都是排灣族，進到興仁國中才開始練習射擊，短短兩年時間，成績斐然。

興仁國中表示，本屆全中運女子射擊團體組一、二名，分別是各縣市傳統強隊，興仁國中女子團隊能夠突圍晉級奪得第三名，實屬不易。選手們說，雖然很不甘心，但差別在最終無法像高雄市中運上保持心境平穩，未來除加緊練習外，也需進行心境鍛練，準備明年將校旗展列在第一名的頒獎台上。

興仁國中射擊校隊成立2年嶄露頭角，其中有3分之1為原住民學生。有學生從練棒球，後改練射擊，找到運動舞台。上屆畢業學生阿美族莊馨雨入選原民績優運動員，在左訓中心做重點培訓，後來直升雄商體育班。另一位布農族林翔，直升中山工商，是由棒球改練射擊，成績相當優秀。