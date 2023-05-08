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藏壽司全球最大分店設在高雄 今午開幕1秒「類出國」
日本知名品牌藏壽司今天正式進駐高雄亞灣區開設首家全球旗艦店，現代和風氛圍完全體現日本美學，預計颳起迴轉壽司朝聖熱潮，房仲業觀察亦發現，這家日本人氣餐飲連鎖近年陸續進駐嘉義、台南、高雄、屏東等地開店後，帶動周邊房價上漲，其中高雄岡山店漲幅飆破3成。
藏壽司高雄時代大道店今午1點開幕，邀市長陳其邁、日本知名書法家 「岡西佑奈」及國民姊夫「AKIRA」蒞臨，藏壽司社長田中邦彥、亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎也親臨現場。
藏壽司高雄時代大道店占地2000坪，是全球最大分店。由日本設計鬼才佐藤可士和以日本町民文化為靈感，結合飲食x娛樂監修設計而成，將江戶飲食風景重現於當代，店內以淺色木質為基底，營造現代和風氛圍，將推獨家限定 3款新品料及日本祭典氣氛滿點遊戲體驗，讓人一秒「類出國」。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，知名品牌店面進駐商圈，能帶動話題、人潮與商機，並磁吸其他品牌業進駐，有利區域房市發展。藏壽司近年在嘉義、台南、高雄、屏東陸續開設6間大型街邊店，進駐後帶動周邊房價上漲，高雄岡山店漲幅飆破3成。
台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜說，像指名度相當高的岡山勵志新城，交易就相當熱絡。另藏壽司台南開元路店位在成大商圈；屏東勝利路店坐落熱門景點勝利星村；嘉義博愛路店位在後站商圈；台南中華西路店位在湖美商圈，都讓整體區域房價更具優勢。
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