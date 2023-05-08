專家：南仁湖陸化正常 湖不會消失

屏東縣墾丁國家公園內的南仁湖是國家級重要濕地，長期監測發現有日漸陸化趨勢，墾管處採取出水口管控、清除周遭外來植被等方式，留存濕地，也提高原生物種多樣性。嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿說，陸化屬正常現象，人為介入管理要適時調整，保持原有生態環境，彼此間取得動態平衡。

墾丁國家公園南仁山生態保護區是全台唯二列名國際長期生態研究網的永久樣區，也是國內少數僅存的低海拔原始林，區內有總長8.6公里步道，沿途可見港口木荷、殼斗科等台灣特有種，還能俯瞰國家級重要濕地南仁湖。

導覽員指出，南仁山海拔僅479公尺，屬熱帶、亞熱交界氣候，受季風、地理區位影響，出現分布在海拔1000公尺處的植被，如殼斗科等，濃縮了溫帶、熱帶、亞熱帶植物，在研究上占重要地位，早期在國科會補助下被列為長期生態研究試驗地，以學術管道讓台灣在國際間發光。

南仁山中的南仁湖受群山環繞風景秀麗，近年逐漸陸化，國家濕地恐有消失疑慮，專家學者分成二派，有學者認為濕地陸化是自然演替現象，應尊重自然，有學者主張，南仁湖屬國家重要濕地，應適度管理。

墾管處副處長許書國指出，考量目前造成陸化主因為外來草本植物快速生長，凋零後淤積湖底導致，目前朝減緩陸化速度為管理目標，在出水口管控調節水位，也適度挖除外來草生植物。

黃大駿觀察，南仁湖周遭無高山挹注伏流水，補充水量方式主要以自然累計為主，近期降水少，水位自然下降，南仁湖陸化屬正常現象，「可能變小變少，不至於不見」。