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高市舊議會都更 下月簽約啟動

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄報導

高雄市議會舊址有56年歷史，議事廳是歷史建物，7年前教育局搬離後閒置迄今，活化有新進展，文化局長王文翠日前在議會做單位工作報告時，提到台灣人壽獲選最優申請人，預計6月簽約，盼達成開發、保留雙贏。

文化局表示，目前尚在簽約前置行政作業，預定6月底簽約，簽約後預計年底提送事權計畫書，包括都市更新事業計畫及權利變換計畫，再送進市都委會審議通過後辦理。

舊市議會在前金區中正四路、自強二路口，一旁是橘線捷運站，交通機能佳。王文翠表示，3月8日完成綜合評選，台灣人壽獲選最優申請人，以「新舊共融」原則開發原址，廠商需負擔歷史建築舊市議會修復、後續策展維護費用，達到創造文化價值及城市發展雙贏目標。舊市議會都更案是高雄文化都更首例，台壽預估投資金額逾90億元。

市議會遷址鳳山區12年，閒置多時的舊市議會即將活化再利用。高雄市政府祕書長郭添貴說，舊市議會是見證高雄市地方自治史與戰後民主發展歷程的重要場域，以創新思維引入民間資源推動歷史場域再生，採取新舊共融，保存高雄議事發展歷程，與新創金融基地共構，打造為藝文與商業共融的嶄新地標，原封閉的議事廳將改造為公民廣場、民主議事館，列入城市文史廊帶供民眾參觀。

高雄市 台灣人 都更

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