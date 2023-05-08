美麗島站蕭條 民代促市府提振

高雄捷運美麗島站周邊的美麗島商圈曾是高雄最繁華、人潮最多的商業區，隨著捷運開發、商圈移轉，人氣與商機下滑，議員湯詠瑜要求市府提出重振商圈解方，並建議訂定專屬美麗島站的都市更新及開發獎勵辦法，加速開發；市長陳其邁說，已由副市長林欽榮召開專案會議，推動美麗島站的開發更新。

林欽榮形容，高雄車站、美麗島商圈像是「高雄表參道」這只皇冠上的2顆珍珠，高雄車站正興建商業、旅館大樓，市府會主動協助招商，加速車站周邊發展；同一軸線的美麗島商圈因私有地多，預計2個月內在當地成立都更及危老規畫工作站，表參道計畫已開過7次平台會議，軟、硬體多管齊下推進。

湯詠瑜說，美麗島站是捷運紅、橘線線交會的重要轉運站，還有人權文化意義，周邊生活、商業機能及消費力都很成熟，是高雄的指標與亮點，要能吸引乘客轉運時消費、駐足，將商機延伸到站外，需要引進新的投資當動能，「絕非辦活動就能產生改變」。

居民回憶，南華夜市（舊稱新興市場）早年很熱鬧，除了物美價廉的服飾、鞋子，愛玉冰、滷味等小吃，還有挽面、修指甲、修皮鞋、改衣服等傳統手藝老店家；周邊中正三路延伸至中正四路更是婚紗、喜餅一條街。

2001年捷運開工，周邊店家生意下滑，商圈由盛轉衰，2008年9月美麗島站通車啟用後，歷屆市府團隊重視周邊發展，除更新硬體設施，也在南華商圈辦購物節。

東坡里長、南華觀光商圈發展促進會理事長楊福順說，美麗島商圈原本相當熱鬧，捷運通車後變蕭條，原因是捷運站周邊停車位少、出入口的公共藝術站體阻擋店家招牌視線，近期美麗島站地下商場漸成形，捷運站周邊店面掛著招租布條，市府應積極介入輔導，才能有效重振商圈。市府表示，經發、觀光、都發等局處近期會討論擬定重振商圈的對策。