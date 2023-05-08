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屏東久旱地下水枯竭 農委會允助取水灌溉

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東報導

屏東縣多個鄉鎮因久旱抽不到地下水可灌溉，導致農作物枯死等災情，農民向民代陳情，有單親媽媽靠微薄農務收入養家，看到井壞了遲遲無法修繕，陳情時講到痛哭流涕。農委會主委陳吉仲昨到屏東縣受訪時說，農民受天然災害影響總損失超過20％，可申請現金救助，農委會也會編列預算協助農民取得水源。

高樹鄉種鳳梨的洪姓農民說，屏東沒水圳，須靠水井灌溉，但現在水井抽不到水，加管抽到的水也不多，現在鳳梨植株期需要用水，如果買水灌溉成本太高，希望政府能協助解決灌溉用水問題。

縣議員王景山說，乾旱造成地下水位明顯下降，高樹、九如、長治、里港和佳冬鄉都抽不到水，以前地下2、30公尺深就能抽到水，現在要到近60公尺才有水。

陳吉仲昨到屏東參加倉儲物流中心動土典禮，受訪時表示，農民如受乾旱等天然災害影響，總損失超過20％，會請縣府、鄉鎮公所、農糧署等單位現勘，依農業天然災害救助辦法等，啟動救助機制。

陳吉仲說，已編列特別預算盤點屏東的水源，包括地下水、地表水、河川等，加速相關水利工程，協助農民取得灌溉用水。

屏東縣 農民 陳吉仲

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