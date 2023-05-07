模範母親表揚周春米與母走秀 周透露媽媽每周做這件事

屏東縣政府今舉行模範母親節表揚，邀請模範母親們由花藝師設計的花藝造型走秀，縣長周春米與85歲母親周林秀鶯一起出場走秀，周春米致詞時透露，媽媽現在每周還會煮飯給她吃，讓她很不好意思。言談疼惜與感謝媽媽的付出。

周春米說，媽媽就像山，讓我們依靠，像大海包容一切，媽媽用溫暖的雙手懷抱孩子，要孩子們不要煩惱，媽媽是無私的奉獻。

周春米透露，媽媽現在還煮飯給她吃，「我很不好意思，一周一次」，媽媽還會幫忙整理房子，她知道，媽媽不是喜歡做這些事情，是可以看女兒。母親節是提醒大家感謝母親、孝順母親日子，媽媽最需要的就是陪伴、關心。

周春米會後與母親一起受訪，周春米說，今天很開心可以邀媽媽一起參與走秀，但媽媽可能認為沒有準備，不夠漂亮。周媽媽說，母親節快樂，感謝大家支持周春米，讓周春米有這樣成就。周春米在一旁提醒媽媽「這不是在選舉啦！」。