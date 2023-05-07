快訊

星宇首批188名旅客下午將返台 傳延後起飛「不給食物」

上班得穿包裙！男友堅持「絲襪加穿安全褲」 妹子崩潰：會感染

獨／星宇302名旅客受困 專家指1決定可翻轉失控骨牌效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

模範母親表揚周春米與母走秀 周透露媽媽每周做這件事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今表揚模範母親，邀請模範母親走秀，縣長周春米（右）與85歲媽媽周林秀鶯壓軸登場。記者劉星君／攝影
屏東縣府今表揚模範母親，邀請模範母親走秀，縣長周春米（右）與85歲媽媽周林秀鶯壓軸登場。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今舉行模範母親節表揚，邀請模範母親們由花藝師設計的花藝造型走秀，縣長周春米與85歲母親周林秀鶯一起出場走秀，周春米致詞時透露，媽媽現在每周還會煮飯給她吃，讓她很不好意思。言談疼惜與感謝媽媽的付出。

周春米說，媽媽就像山，讓我們依靠，像大海包容一切，媽媽用溫暖的雙手懷抱孩子，要孩子們不要煩惱，媽媽是無私的奉獻。

周春米透露，媽媽現在還煮飯給她吃，「我很不好意思，一周一次」，媽媽還會幫忙整理房子，她知道，媽媽不是喜歡做這些事情，是可以看女兒。母親節是提醒大家感謝母親、孝順母親日子，媽媽最需要的就是陪伴、關心。

周春米會後與母親一起受訪，周春米說，今天很開心可以邀媽媽一起參與走秀，但媽媽可能認為沒有準備，不夠漂亮。周媽媽說，母親節快樂，感謝大家支持周春米，讓周春米有這樣成就。周春米在一旁提醒媽媽「這不是在選舉啦！」。

有沒有什麼話想對媽媽說？周春米說，很開心，也沒有時間陪媽媽，今天溫馨的畫面。周媽媽一旁隨即說「難得呢！兩個禮拜才見面一次，真的呢！」周春米趕緊說「母親節快樂」，親一下媽媽臉頰，接著對媽媽笑說，「媽媽你給我爆料」。

屏東縣府今表揚模範母親，邀請模範母親走秀，縣長周春米（右）與85歲媽媽周林秀鶯壓軸登場。記者劉星君／攝影
屏東縣府今表揚模範母親，邀請模範母親走秀，縣長周春米（右）與85歲媽媽周林秀鶯壓軸登場。記者劉星君／攝影

周春米 母親節

延伸閱讀

從戴斗笠到變美麗！ 屏東模範母親搭配花藝裝扮亮麗走秀

屏東無人機飛行場服務再升級 飛友認證最完善

屏東沿海海水供水站再＋1 周春米：枋寮供水站政院拍板15億元

五一勞動節前夕周春米邀屏東百工同看「做工的人」

相關新聞

雷雨到！高雄湖內區3914戶竟發生停電 台電找出原因

梅雨季首波鋒面終於南下，稍解南部旱象，沒想到，高雄部分地區落下大雨伴隨春雷，今天下午1時2分許，湖內部分地區用戶突然停電...

梅雨到！高雄罕見吹起8級陣風 民眾：天空美得像潑墨畫

梅雨季首波鋒面今天終於向台灣南部前進，中央氣象局提醒，部分地區易有短延時強降雨，高雄彌陀區今天罕見出現8級陣風，中央氣象...

模範母親表揚周春米與母走秀 周透露媽媽每周做這件事

屏東縣政府今舉行模範母親節表揚，邀請模範母親們由花藝師設計的花藝造型走秀，縣長周春米與85歲母親周林秀鶯一起出場走秀，周...

沒解渴 屏東農民抽不到水 陳吉仲：已編列經費協助取水

南部久未降下大雨，地方用水緊縮，近日鋒面雖帶來降雨，但未解決屏東農業灌溉困境，縣內多個鄉鎮傳出抽不到地下水，導致農作物乾...

荔枝農憂無雨果實小 今春雷大作！高雄山區平地終於落雨

高雄大樹是玉荷包的主要產區，近期有果農憂心，今年雖荔枝樹開花情況比去年良好，但著果後連日缺水無雨，果實恐無水源滋潤，嚴重...

擺脫行人地獄 高雄市改善路口號誌並設行人穿越庇護島

高雄市高齡族群是交通事故發生高風險族群，為洗刷行人地獄惡名，高雄市交通局近年來推動路口號誌設施改善，並在無人行道路段設置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦