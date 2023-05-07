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梅雨到！高雄罕見吹起8級陣風 民眾：天空美得像潑墨畫
梅雨季首波鋒面今天終於向台灣南部前進，中央氣象局提醒，部分地區易有短延時強降雨，高雄彌陀區今天罕見出現8級陣風，中央氣象局長鄭明典分享，高雄網友正好在彌陀海堤拍到天空美得像潑墨畫，鄭提醒，高雄出現糙面雲，很不穩定的氣流，需多留意。
「高雄下雨了!」氣象報馬仔小編在臉書上興奮地流淚發文，尤其，南化水庫水量只剩19.8%，台南昨高溫飆破40.1度，近日南部乾旱炙熱，不僅造成作物減產歉收，山林火警也不時傳出，讓消防員疲於打火救援。
據悉，日前高雄水蜜桃果農為了保全那瑪夏水蜜桃品質，每天必須到溪底取水灌溉，相當辛苦，而桃源區的青梅果農就因乾旱緣故，青梅嚴重歉收，只好向中央申請天災農損補助，而今天上午高雄各地山區陸續下起雨來，伴隨著轟隆春雷，讓農民喜出望外。
據悉，高雄彌陀今天罕見出現八級陣風，但罕見天象還不只一件，高雄阿蓮區鄭姓網友前天中午才拍攝到中午的環地平弧（火彩虹），讓鄭明典在臉書分享這道微笑彩虹，雖名為彩虹，但其實不是彩虹，而是很美的日暈，環天頂弧。
今天鄭姓網友再拍攝到天空美得像潑墨畫，不過，鄭明典分享照片後提醒，這道是不穩定的氣流。對此，有氣象專家指出，鋒前會有強對流出現，恐有強風雷雨，不過，高雄氣象站長陳文信表示，今天上午的這波降雨並不穩定，可惜沒能多落下雨來，鋒面已即將過去。
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