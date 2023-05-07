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沒解渴 屏東農民抽不到水 陳吉仲：已編列經費協助取水

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東即時報導
久未下雨，地下水井抽不到水，要加管近兩倍才能抽到水，農民憂心。圖／取自屏東縣議員王景山臉書
久未下雨，地下水井抽不到水，要加管近兩倍才能抽到水，農民憂心。圖／取自屏東縣議員王景山臉書

南部久未降下大雨，地方用水緊縮，近日鋒面雖帶來降雨，但未解決屏東農業灌溉困境，縣內多個鄉鎮傳出抽不到地下水，導致農作物乾枯死亡等災情，農民向民代陳情，盼政府提出解決方案。農委會主委陳吉仲今說，若農民受天然災害影響，總損失超過20％，可提救助申請，現已擬定特別經費協助農民取得水源。

農委會主委陳吉仲今到屏東出席動土典禮說，氣候變遷導致乾旱影響地方農產，農民受天然災害影響，總損失超過20％，會與縣府、鄉鎮公所、農糧署等單位做現勘，並依農業天然災害救助等辦法，啟動相關補償救助機制。已責成相關單位編列特別經費。盤點屏東在地水源，如地下水、地表水、河川等，加速相關水利工程，協助農民取得灌溉用水，「這是我們的責任」。

高樹鄉種鳳梨的洪姓農民說，屏東沒有水圳，須靠水井灌溉，早年水井約深2、30公尺，如今都抽不到水，都要靠加管才抽到水，加管抽到的水也不多，也僅6分的水量，希望政府補助加管，來因應極端氣候，或是農用有合法水權的井可以申請補助。

洪姓農民說，現因缺水，鳳梨裂果嚴重，且今年小果特別多有4成，鳳梨水少植株就不健康。現在鳳梨植株期，需靠雨水，若沒水有的買水車載水灌溉，成本提高。他憂心說，若梅雨季的雨若下的不夠，雨量又沒辦法累積到地下水位，「到時候就真的很嚴重，種什麼作物都種不起來」。

屏縣議員王景山說，乾旱影響，鄉鎮地下水位明顯下降，高樹、九如、長治、里港和佳冬鄉都傳抽不到水，過往水井只要2、30公尺就能抽到水，現在加深近2倍到54、58公尺才有水。高樹鄉近日還出現抽水馬達故障，農民損失慘重，蔬菜、水果久沒灌溉作物枯死，一名單親媽媽靠微薄農務收入養家，看到井壞遲未修繕，著急陳情講到痛哭。

王景山說，不少農民為應急自行調派水車解渴，盼相關單位提應變措施，增派人員加速替換抽水管及高揚程的馬達，「多幾個廠商應變，趕快緊急措施加速發包，按照程序農民都受不了」。

久未下雨，地下水井抽不到水，要加管近兩倍才能抽到水，農民憂心。圖／取自屏東縣議員王景山臉書
久未下雨，地下水井抽不到水，要加管近兩倍才能抽到水，農民憂心。圖／取自屏東縣議員王景山臉書
久未下雨，地下水井抽不到水，要加管近兩倍才能抽到水，農民憂心。圖／取自屏東縣議員王景山臉書
久未下雨，地下水井抽不到水，要加管近兩倍才能抽到水，農民憂心。圖／取自屏東縣議員王景山臉書

農民 屏東 地下水

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