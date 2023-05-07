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高市滅鼠周發放40萬包滅鼠餌劑 勿使用於農田避免誤食

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

為降低居家環境老鼠可能引起公共衛生危害，並預防漢他病毒傳播，高雄市5月15日至20日舉辦滅鼠周，預定發放約40萬包滅鼠餌劑，有需求的民眾可於5月12日起至各里辦公處免費索取。

高雄市環保局長張瑞琿表示，滅鼠周除施放毒餌外，請民眾同步進行家戶內外環境清潔，並留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角。使用滅鼠餌劑時，適量投放於老鼠經常行經的牆壁、牆角、洞口或路徑上，待家鼠取食後再補充，以免久置發霉。

環保局提醒，滅鼠餌劑千萬不要使用於農田，以免草鶚、黑鳶、遊隼等一級保育類猛禽誤食中毒田鼠，而造成死亡。

民眾倘有發現鼠類排泄物，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水，100cc市售漂白水加上1公升清水，潑灑於可能被汙染的環境，靜待30分鐘後清除，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除汙物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後，交由環保局清潔隊處理。廢棄不用的滅鼠餌劑，也請交由垃圾車清運，以免造成環境游染。

環保局表示，僅使用鼠籠、黏鼠板或毒餌，卻不改善環境，只能治標性暫時減緩侵擾，鼠患很容易復發。請市民朋友一同落實家鼠防除三不：斷絕糧食「不讓鼠吃」；封閉鼠道「不讓鼠來」；整理環境「不讓鼠住」，才能有效降低老鼠密度，維護居家生活環境。

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