阮綜合醫院號召捐血活動 民眾熱情響應
高雄阮綜合醫院與高雄市醫檢師公會等單位今天在大遠百廣場舉辦公益捐血活動，有鑑於醫護單位深知血源重要，加上在這兩年來疫情時好時壞，血品庫存量難以維持穩定，在阮綜合醫院健康管理中心主任蕭偉成的大力支持下，讓醫院與相關單位共同攜手，舉辦捐血活動，願能為血庫爭取更多血品，而上午的活動就有上百位民眾陸續前來排隊捐出熱血響應，這也是疫情趨緩後場面盛大的捐血活動。
阮綜合醫院健康管理中心主任蕭偉成表示，患難中見真情，在疫情裡更顯得籌辦捐血活動的心意可貴，由醫護單位親身籌辦發揮影響力，將捐血人的愛傳遞給需要的人，是守護病患的健康，亦是守護這塊土地的人們，實踐社會醫療責任，共創更良善的台灣社會。
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