影／終於下雨了 高雄天空雲層很有戲

受到梅雨鋒面通過影響，高雄市區今天上午多數地區陸續出現降雨，偏北方的行政區雨勢較為明顯，許多人樂得開心終於下雨了，不過在降雨來臨前，整個市區的天空出現詭異低空雲層，彷彿棉花捲般的烏雲橫掛在天空十分顯眼，彷彿就像山水潑墨畫掛在天空，路過騎士紛紛拿起手機拍不停，許多民眾都表示希望水庫集水區下大一些，趕快有進帳。

據中央氣象局統計資料，至中午1點為止，高雄累積雨量最高的測站為彌陀南寮漁港的24毫米、梓官區21毫米、左營區15毫米，大社、仁武、永安也有部分測站超過10毫米，中央氣象局說，高雄市區在上午出現的低空捲雲現象，是一種捲軸雲，通常會形成於冷鋒之前緣，一旦寒冷的氣流擴展開來，會推升前方的暖空氣，氣流有時會沿著水平軸方向流動，由於氣流不定所以會形成如山水潑墨般的雲層，十分罕見。